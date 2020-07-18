Квартал в Озерках готовится к самоуправлению. Главное — убедить скептиков

Фото: рендер застройщика

В Петербурге, в квартале «Новой Скандинавии» встали на непростой путь создания территориального общественного самоуправления. 17 июля состоялась встреча инициативной группы, на которой решали, как будут рассказывать сомневающимся о плюсах, чтобы убедить, что ТОС — именно та форма, с помощью которой жители смогут навести порядок на своей территории, в том числе, и по проблемам, которые оставил ушедший в банкротство застройщик.

В квартале известного в Озерках по истории с долгостроем ЖК «Новая Скандинавия» собралось с десяток местных жителей. Идея создания на этой территории ТОСа родилась в ходе попытки отстоять от застройки сквер, который находится на берегу Большого Суздальского озера. Застройщик — «Группа Прайм», уйдя в банкротство, оставил дольщикам целую плеяду проблем, которые приходится решать на ходу. В частности, чтобы встроенное помещение детского сада не ушло с торгов в частные руки, а сохранило свой функционал дошкольного учреждения.



Первый этап — создание инициативной группы. Протокол этой встречи, а также описание границ предполагаемого ТОСа предстоит представить в муниципалитет. Планы амбициозные: в том числе, замахнуться и на само Суздальское озеро. Практические задачи: убедить всех сомневающихся жителей, что такая форма самоуправления — наиболее эффективная и выгодная. Отвечать на вопросы скептиков и развенчивать гуляющие «страшилки» энтузиастам предстоит на общем собрании жителей, которое наметили на 23 июля. Примерный список известен: «а не придется ли платить больше», «не превратится ли территория ЖК в сквозной проезд», «за чей счет будут содержать коммуникации и проводить наружное освещение».



Пока что у идеи создать ТОС есть противники: руководство нескольких ТСЖ. Как полагают сторонники, это может объясняться тем, что финансовые потоки, которые проходят товарищества, станут скромнее.



Справка:

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Как рассказал «Фонтанке» автор идеи, муниципальный депутат МО «Шувалово-Озерки» Михаил Тихонов, для того, чтобы создать ТОС, необходимо сначала привести устав муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством.

«В уставе нет, но регламентируется комитетом — предложение населения о границе территории, на которой осуществляется общественное самоуправление, направляется в муниципалитет в письменном виде, должно содержать исключительно протокол заседания инициативной группы и описание границ территории планируемого ТОС. И для этого нам нужно собрать 5% подписей населения. Только после этого муниципалитет выдает количество прописанных на территории граждан. А в нашем уставе, чтобы подать на согласование границ, нужно собрать подписи не менее 50% жителей старше 16-ти лет. Это глобальное расхождение. Кроме того, в уставе вообще пропущено описание создания инициативной группы, оно размытое, можно придраться к каждой запятой», — рассказал он. По его мнению, это глобальное и невыполнимое условие для создания ТОСа, так как взять данные о количестве прописанных инициативной группе негде, кроме как у муниципалитета.

В качестве эксперта и соседа присутствовал бывший депутат Заксобрания Петербурга Александр Редько. Он комментировал идею раздвинуть границы ТОСа на соседнюю Староорловскую улицу, которая застроена индивидуальными домами. Получится ли реализовать эту идею — вопрос, так как жителей ТОСа должны объединять общие проблемы. А интересы «Новой Скандинавии» и Староорловской расходятся: хотя бы в части дороги, по которой жители первого ездят мимо вторых.



Председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов пояснил редакции: и муниципалитеты, и город крайне заинтересован в создании ТОСов в Петербурге. «ТОС — это эволюционное, на мой взгляд, объединение жителей. Есть, скажем, несколько домов, которые тяготеют к какой-то общей инфраструктуре. У них есть общая проблематика, и в этих домах есть совет многоквартирных домов, есть люди, которые взяли ответственность за этот дом, которые активно работают, в первую очередь, с управляющей компанией. Самая главная проблема развития ТОС — это явно недостаточное количество активно работающих советов многоквартирных домов. Их 10% от силы. Это недостаточная масса для обеспеченности создания ТОС.



«Мы крайне заинтересованы, чтоб совет был активный, энергичный. Это оптимизация и минимизация жалоб и обращений жителей. Я десятью руками за ТОСы и советы многоквартирных домов. Но мы не можем вживлять чипы активного взгляда на проблемы дома или ген ответственного отношения за свой дом. И это проблема, что мало людей готовы тащить этот воз. Когда мы создадим систему многоквартирных домов — тогда у нас появятся ТОСы», — резюмировал он.



Он пояснил, что многие дома, особенно в районе новостроек, имеют сформированные земельные участки. Но привести их в порядок органы власти не могут — это земля жителей дома, которая находится в общедолевой собственности. «Когда приходят с обращениями, мы отвечаем, что ничего не можем сделать, так как это ваша земля, — резюмирует Беликов. — Когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, у нас один совет: друзья, создайте совет дома, работайте с управляющей компанией, мы вам поможем. Создайте ТОС, тогда мы найдем возможность субсидировать вашу деятельность. Это я рассказываю о неких проектах и перспективах».



У совета муниципальных образований есть пилотный проект ТОСов в нескольких муниципалитетах: «Коломяги» (ТОС «Шуваловский меридиан»), «Константиновское», «поселок Солнечное», «Пушкин», «Петергоф». «Эти МО должны провести определенную работу, это закреплено решением координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе», — пояснил Беликов.



Если в Петербурге такая форма пока не развита, в других городах и регионах дела обстоят куда лучше. В качестве примера Беликов привел Волгоград. На вопрос, почему «у них» получается, а «у нас» — нет, прокомментировал: это столичный снобизм. И добавил: главная задача — всеми существующими ресурсами убедить людей, что это полезно и нужно.



Следующий этап, который предстоит реализовать в «Новой Скандинавии» — подготовить проведение учредительного собрания или конференции жителей, и уже потом зарегистрировать ТОС и зарегистрировать юрлицо. После этого он сможет получать финансирование не только из средств жителей, но также от спонсоров, доходы от хозяйственной деятельности, из муниципального бюджета и федеральные средства — в виде грантов из федерального бюджета. Но за последние еще надо побороться.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

