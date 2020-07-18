Во Франции горит один из крупнейших готических соборов в стране
Собор святого Петра и Павла горит во французском городе Нант утром 18 июля. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.
Serieuze fik. #Nantes pic.twitter.com/7aBQpEyPyO— Geert Jan Darwinkel (@Darch) July 18, 2020
По данным телеканала, собор загорелся около 7:30 по местному времени (8:30 мск). На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Периметр оцепили, специальные службы призывают не подходить к месту ЧП.
Per costruire la cattedrale di #Nantes ci vollero circa 450 anni . Pensare che basta una fiamma per mettere a rischio un intero patrimonio che non è solo artistico ma anche e sopratutto umano. Dobbiamo proteggere questi patrimoni in nome di chi è morto per realizzarli. #Francia pic.twitter.com/bWMqDtJptV— Vii (@trash_actuality) July 18, 2020
О причинах возгорания, а также о возможном ущербе пока не сообщается. Пожарные говорят, что с огнем пока справиться не удается.
Triste, la Cathédrale de Nantes subit à son tour un incendie,courage à nos pompiers #Nantes pic.twitter.com/UuuTwDOTUx— Alkalurop (@Alkalurop) July 18, 2020
Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
В апреле прошлого года в соборе Парижской Богоматери в Париже произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора на время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.