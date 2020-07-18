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18.07.2020 10:46
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Во Франции горит один из крупнейших готических соборов в стране

Собор святого Петра и Павла горит во французском городе Нант утром 18 июля. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.

По данным телеканала, собор загорелся около 7:30 по местному времени (8:30 мск). На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Периметр оцепили, специальные службы призывают не подходить к месту ЧП.

О причинах возгорания, а также о возможном ущербе пока не сообщается. Пожарные говорят, что с огнем пока справиться не удается.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

В апреле прошлого года в соборе Парижской Богоматери в Париже произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора на время реставрации. Собору был нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

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Комментарии (10)

Гражданкa
опять последствия ремонта?
lietuva
Это с девяностопятьюпроцентной вероятностью сделали русские хакеры , Петров и Баширов , дистанционно , из Чехии .
Андрей Ольшанский
Оба собора пережили 4 революции, Террор, наполеоновские войны, 2 мировые войны и Де Голля, а при леваках сгорели. Такой печальный факт, товарищи.
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