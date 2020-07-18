Единственная возможность познавать мир. Двухлетней Еве нужна помощь

У Евы подозрение на редкое генетическое заболевание, которое привело к замедлению развития, потере зрения и слуха. Какой именно недуг у девочки, врачи сказать не могут. Но одну из проблем — со слухом — можно решить уже сейчас. Для этого нужны мощные слуховые аппараты, которые не выдаются за счёт государства.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Ева Тищенко, 2 года. Двусторонняя тугоухость 3-й степени. Требуются слуховые аппараты. Не хватает 273 720 руб. «До восьми месяцев дочка хорошо развивалась, а потом наступило замедление. Причины этого до сих пор неясны. У Евы — подозрение на редкое генетическое заболевание. Только к двум годам она научилась ползать, стоять. Ходить дочка не может, так как нарушена координация движений.

Неизвестная болезнь не только затормозила развитие, но и привела к ухудшению слуха и зрения: у Евы дальнозоркость высокой степени, атрофия зрительного нерва. И половину звуков дочка не слышит, не распознает речь. Помочь может слухопротезирование. Я обратилась в частную клинику, где Еве выдали на пробное ношение цифровые многоканальные слуховые аппараты. Дочка стала слышать все звуки, начала повторять слова.



Учитывая нарушение зрения и координации, коррекция слуха — сейчас единственная возможность для Евы познавать мир. Получить нужные аппараты за государственный счет мы не можем, потому что у дочки оформлена инвалидность по неврологии, а не по слуху. Пожалуйста, помогите! Самим нам не справиться. В семье работает только муж, все наши сбережения ушли на обследования Евы». Альбина Тищенко, Ленинградская область.

Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-Мед» (Санкт-Петербург):

«Еве рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха. Они в полной мере смогут восполнить потерю слуха».

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