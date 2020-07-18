Единственная возможность познавать мир. Двухлетней Еве нужна помощь
У Евы подозрение на редкое генетическое заболевание, которое привело к замедлению развития, потере зрения и слуха. Какой именно недуг у девочки, врачи сказать не могут. Но одну из проблем — со слухом — можно решить уже сейчас. Для этого нужны мощные слуховые аппараты, которые не выдаются за счёт государства.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Ева Тищенко, 2 года.
Двусторонняя тугоухость 3-й степени.
Требуются слуховые аппараты. Не хватает 273 720 руб.
«До восьми месяцев дочка хорошо развивалась, а потом наступило замедление. Причины этого до сих пор неясны. У Евы — подозрение на редкое генетическое заболевание. Только к двум годам она научилась ползать, стоять. Ходить дочка не может, так как нарушена координация движений.
Неизвестная болезнь не только затормозила развитие, но и привела к ухудшению слуха и зрения: у Евы дальнозоркость высокой степени, атрофия зрительного нерва. И половину звуков дочка не слышит, не распознает речь. Помочь может слухопротезирование. Я обратилась в частную клинику, где Еве выдали на пробное ношение цифровые многоканальные слуховые аппараты. Дочка стала слышать все звуки, начала повторять слова.
Учитывая нарушение зрения и координации, коррекция слуха — сейчас единственная возможность для Евы познавать мир. Получить нужные аппараты за государственный счет мы не можем, потому что у дочки оформлена инвалидность по неврологии, а не по слуху. Пожалуйста, помогите! Самим нам не справиться. В семье работает только муж, все наши сбережения ушли на обследования Евы». Альбина Тищенко, Ленинградская область.
Мария Кившик, сурдолог-слухопротезист Центра слуха «Ю-Мед» (Санкт-Петербург):
«Еве рекомендовано слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки на оба уха. Они в полной мере смогут восполнить потерю слуха».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».