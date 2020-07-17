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17.07.2020 16:18
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Самолёт, следовавший из Петербурга в Махачкалу, экстренно сел в Волгограде

Самолёт авиакомпании «Северный ветер», следующий из Петербурга в Махачкалу, совершил экстренное приземление в Волгограде днём 17 июля. Об этом «Фонтанке» сообщила читательница Анастасия.

Речь идёт о рейсе № 771, который, судя по онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, поднялся в воздух в 12:35. По словам читательницы, на борту находилась её мать, с которой она поддерживает связь по телефону. «Всех пассажиров высадили из самолёта и переместили в терминал. Ничего не говорят, причину посадки тоже», — добавила Анастасия.

Читательница также назвала приблизительное время, когда было совершено экстренное приземление, — 15:15. Примерно это же время зафиксировал сервис Flightradar24 — 15:20.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Судя по видеозаписям из Волгограда, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», в аэропорту на неопределённый срок застряли десятки пассажиров. Некоторые из них с маленькими детьми.

Получить оперативный комментарий по ситуации от пресс-службы авиакомпании «Северный ветер» не удалось.

читательница «Фонтанки» Анастасия

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

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