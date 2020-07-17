Его борьба. В Петербурге раскрыто жестокое нападение на юного скинхеда
Юный ультранационалист стал жертвой идеологических врагов. Подоплеку его страданий Центр «Э» мог легко подглядеть в соцсети «ВКонтакте».
Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне в Петербурге задержаны четверо подростков, которых подозревают в групповом избиении шестнадцатилетнего школьника. Их искали больше полугода.
Вечером 21 января на Стрельнинском шоссе Красносельского района группа неизвестных напала на несовершеннолетнего и сорвала с него кофту фирмы Lonsdale, отобрав попутно борсетку и фломастеры. Имущественный ущерб составил 6,5 тысяч рублей. Вред здоровью был более ощутим. Школьника привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом скуловой кости. контузией стенки глаза, сотрясением.
Уголовное дело о грабеже Следственный комитет возбудил через месяц с лишним. Ко вчерашнему дню, наконец, удалось установить личности четверых подозреваемых. Им по 16–17 лет, учатся в школах
По данным «Фонтанки», потерпевший публично исповедует национал-социализм, называет себя скинхедом и любит атрибутику ультраправых — брендовые кофты, подтяжки, слушает группу «Коловрат» и грезит «очищением» России.