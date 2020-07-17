Его борьба. В Петербурге раскрыто жестокое нападение на юного скинхеда

Юный ультранационалист стал жертвой идеологических врагов. Подоплеку его страданий Центр «Э» мог легко подглядеть в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне в Петербурге задержаны четверо подростков, которых подозревают в групповом избиении шестнадцатилетнего школьника. Их искали больше полугода.

Вечером 21 января на Стрельнинском шоссе Красносельского района группа неизвестных напала на несовершеннолетнего и сорвала с него кофту фирмы Lonsdale, отобрав попутно борсетку и фломастеры. Имущественный ущерб составил 6,5 тысяч рублей. Вред здоровью был более ощутим. Школьника привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом скуловой кости. контузией стенки глаза, сотрясением.