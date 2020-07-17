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17.07.2020 13:32
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Его борьба. В Петербурге раскрыто жестокое нападение на юного скинхеда

Юный ультранационалист стал жертвой идеологических врагов. Подоплеку его страданий Центр «Э» мог легко подглядеть в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне в Петербурге задержаны четверо подростков, которых подозревают в групповом избиении шестнадцатилетнего школьника. Их искали больше полугода.

Вечером 21 января на Стрельнинском шоссе Красносельского района группа неизвестных напала на несовершеннолетнего и сорвала с него кофту фирмы Lonsdale, отобрав попутно борсетку и фломастеры. Имущественный ущерб составил 6,5 тысяч рублей. Вред здоровью был более ощутим. Школьника привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом скуловой кости. контузией стенки глаза, сотрясением.

Уголовное дело о грабеже Следственный комитет возбудил через месяц с лишним. Ко вчерашнему дню, наконец, удалось установить личности четверых подозреваемых. Им по 16–17 лет, учатся в школах №№ 195 и 270 Петербурга и колледже водных ресурсов.

По данным «Фонтанки», потерпевший публично исповедует национал-социализм, называет себя скинхедом и любит атрибутику ультраправых — брендовые кофты, подтяжки, слушает группу «Коловрат» и грезит «очищением» России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

igorshvedov
Странно,что дело по грабежу возбудили. По сути это разбойное нападение, совершённое группой лиц,по предварительному сговору.
gencon
Зато мы победили в 1945-м!
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