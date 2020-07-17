Галерея, гостиница и еще раз гостиница, а рядом — экспозиция яхт. Какое будущее рисуют окрестностям Лахта Центра

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Смольный детализировал проект планировки квартала в Приморском районе, расположенного между берегом Лахтинской гавани, улицей Савушкина, Приморским проспектом и северо-западной границей парка 300-летия. Его южная часть теперь официально предназначается для зданий с музеями, выставочными залами и галереями, а на пустующих участках центральной и северной могут появиться гостиницы. Постановление о внесении изменений в проект планировки территории, подписанное губернатором Александром Бегловым, опубликовано на неделе.



Все это время земля условно была поделена на три зоны: северную, в данный момент принадлежащую ООО «Концертно-Спортивный комплекс «М-1 Арена» Вадима Финкельштейна, южную, которую занимает «Газпром», и центральную, на которой гостиничные объекты возводит ООО «Лахта-Плаза». В «газпромовской» части интриги не было. Документ закрепляет планы компании на здание для музеев, выставочных залов и галерей напротив дома № 161 по Приморскому проспекту. Об идее построить у берега Лахтинской гавани выставочный док для культурно-исторического центра «Парусник «Полтава» и экогалерею известно давно — проект первого этапа строительства еще в 2018 году одобрила Главгосэкспертиза. Жители в конце прошлого года в ходе публичных слушаний пытались добиться включения этой территории в границы парка 300-летия или хотя бы перенесения его в функциональную зону Р2 — зеленых насаждений общего пользования. Их пожелания и возмущение остались не услышанными, хотя, судя по протоколу, были приняты к рассмотрению.

проект экогалереи и стоянки для «Полтавы» Фото: фрагмент технического задания

Хотя планы других застройщиков пока четко не определились, назначение еще пустующих участков становится более или менее понятным. Согласно документу, на участке по соседству с уже действующим спорткомплексом «М-1 Арена» разрешено возводить объект капитального строительства в качестве спортивного клуба, гостиницу или гараж суммарной площадью до 20,4 тыс. кв. м. Максимальная высота объектов капитального строительства составляет 27 м, хотя президент M-1 Global Вадим Финкельштейн, который планировал возвести там гостиничный комплекс, пытался добиться ее увеличения до 80.



вид на участки со спутниковой карты Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Более определенным стало и будущее пустующего участка напротив дома 169 А на Приморском проспекте. Судьбу именно этой территории можно назвать наиболее интригующей. Масштабы девелоперских планов вспоминаются, если углубляться в совсем уж древнюю историю. Изначально ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина заявляло, что собирается построить в Приморском районе, Кронштадте и Зеленогорске три водных оздоровительных центра под общим брендом «Взгляд на Санкт-Петербург с воды», так что в 2009-м на тот момент действующий губернатор Валентина Матвиенко дала компании разрешение на проведение изыскательных работ на этом участке. Отстаивать право его получения компании позже пришлось в суде. Фемида встала на сторону застройщика, и в 2012 году город передал землю площадью 3,9 га компании для строительства центра водного туризма.

Сам земельный участок сейчас поделен на 4 части. Как говорится в выписках из Росреестра, три из них находятся в собственности ООО «Лахта Плаза» Любови Пригожиной; собственницей четвертого значится физическое лицо — Полина Евгеньевна Пригожина. Территория квартала уже занята шестью зданиями. В эксплуатацию введены четырехзвездочный восьмиэтажный отель «Лахта Плаза» (на участке Полины Пригожиной), а также пять домов аналогичной высоты, в которых продают апартаменты и пентхаусы с террасой. На то, что дома эти по внешнему виду совсем не похожи на обещанный центр, «Фонтанка» обращала внимание еще во время их строительства. Но в компании тогда отрицали слухи о продаже апартаментов и даже конкретизировали понятие «водного туризма» — обещали обеспечить участок понтонами для парковки яхт. Судя по сайту жилого квартала, их там в итоге не оказалось.

вид на объекты «Лахта Плазы» с земли Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps вид на объекты «Лахта Плазы» с земли Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Оперативно уточнить планы застройки последнего пустующего земельного участка у «Лахта Плазы» не удалось. В принятых изменениях к проекту планировки территории, которая включает последний незастроенный участок, обозначено только то, что он предназначен для гостиницы, объекта управленческой деятельности, гаража и трансформаторной подстанции общей площадью до 65,3 тыс. кв. м. Там же дана характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории: строительство гаража не менее чем на 361 машину и открытой автостоянки — на 72. Несмотря на то, что ООО «Лахта Плаза» просило увеличить максимальную высотность застройки до 77 м, пока в документах все так же фигурирует цифра «27».

На вопрос, где же все-таки должен появиться обещанный центр водного туризма, может ответить документация, которая выносилась на публичные слушания в конце прошлого года вместе с постановлением о внесении изменений в проект планировки квартала. Тогда жителям представили визуализированный макет его вероятного развития. На пустующем участке «Лахта Плазы» на нем были изображены два новых 9-этажных дома. Один — прямоугольной формы, а второй — в виде незавершенной буквы «П». В описании планировочного и объемно-пространственного решения застройки, названном целевым, о них говорится как о едином здании, объединенном подземной парковкой. Один дом по этой концепции станет гостиницей площадью 42,9 тыс. кв. м, а второй — «объектом управленческой деятельности» площадью 10,9 тыс. кв. м.

из материалов, вынесенных на публичные слушания Фото: предоставлено жителями Приморского района

В центральной зоне комплексного благоустройства территории по этой концепции будет представлена экспозиция яхт, установленных на кильблоки. Для обслуживания практически музейного объекта, который называют экспозицией истории яхтостроения, при гостинице даже будет создан отдельно стоящий офис.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

