Экспертиза СК подтвердила подлинность останков цесаревича Алексея и княжны Марии, в которой сомневалась РПЦ

«Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии», — рассказала Молодцова в интервью « Известиям ».

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков детей Николая II — цесаревича Алексея и княжны Марии, в которой сомневалась Русская православная церковь (РПЦ). Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

Останки детей Николая II были обнаружены в 2007 году, через 16 лет после того, как под Екатеринбургом нашли останки последнего российского императора, его супруги и их дочерей — Ольги, Татьяны, Анастасии, а также доктора семьи и других жертв казни 1918 года. РПЦ пока не признала их подлинность.



Молодцова также добавила, что было найдено малое количество костных фрагментов, что позволяет предположить, что рядом с местом обнаружения находятся еще несколько захоронений.



Останки цесаревича и княжны находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве. В июне прошлого года главный редактор «Эха Москвы» Алескей Венедиктов заявил, что они пропали. Выяснилось, что их переместили из одного храма в другой на территории обители.