FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 10:25
2
Печать

Экспертиза СК подтвердила подлинность останков цесаревича Алексея и княжны Марии, в которой сомневалась РПЦ

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков детей Николая II — цесаревича Алексея и княжны Марии, в которой сомневалась Русская православная церковь (РПЦ). Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

«Согласно заключению молекулярно-генетических экспертиз, останки двух лиц, обнаруженных летом 2007 года недалеко от места захоронения девяти других убитых, принадлежат дочери и сыну Николая и Александры Романовых. Биологическое родство по обоим родителям установлено с максимальной вероятностью и для Алексея, и для Марии», — рассказала Молодцова в интервью «Известиям».

Останки детей Николая II были обнаружены в 2007 году, через 16 лет после того, как под Екатеринбургом нашли останки последнего российского императора, его супруги и их дочерей — Ольги, Татьяны, Анастасии, а также доктора семьи и других жертв казни 1918 года. РПЦ пока не признала их подлинность.

Молодцова также добавила, что было найдено малое количество костных фрагментов, что позволяет предположить, что рядом с местом обнаружения находятся еще несколько захоронений.

Останки цесаревича и княжны находятся на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве. В июне прошлого года главный редактор «Эха Москвы» Алескей Венедиктов заявил, что они пропали. Выяснилось, что их переместили из одного храма в другой на территории обители.

СКР возобновил расследование по уголовному делу о гибели последней российской царской семьи в сентябре 2015 года. Тогда же в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей РПЦ были взяты пробы из захоронений Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора — Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III. Это было необходимо для сравнения генетических материалов ранее погребённых членов императорской семьи с останками Алексея и Марии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний