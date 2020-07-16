Поорать в Исландию через Интернет предлагают местные власти. Говорят, помогает
Министерство туризма Исландии реализовало проект, который позволяют любому пользователю Интернета избавиться от стресса, прооравшись в горах и на просторах островного государства. На сайте lookslikeyouneediceland.com («посмотри, как тебе нужна Исландия». – Прим.Ред.) можно выбрать одну из нескольких локаций в Исландии. Онлайн-камеры показывают одинаковые жёлтые колонки на пляже, у обрыва, рядом с водопадом и недалеко от построек. Далее пользователь нажимает запись и кричит. Предполагается, что после можно услышать в Исландии самого себя и эхо от островных камней и ландшафтов.
«Крики как терапевтический инструмент были разработаны в 1970-х годах как способ освободить сдерживаемую эмоцию, - напоминает эксперт терапевт и консультант по психическому здоровью Зое Астон, и подсказывает, как лучше кричать. - Представьте себе ребенка, когда он плачет и кричит. Шум исходит из пищеварительного канала ребенка. Если это поможет, наденьте свои руки на живот и сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем вы начнете».
Авторы проекта предлагают после виртуального ритуала всё повторить в реальности. Когда-нибудь границы ведь откроются.
«И когда ты будешь готов, приезжай выпустить это (свои разочарования воплем – Прим.Ред.) по-настоящему. Вы будете чувствовать себя лучше, мы обещаем», - сказано на сайте https://lookslikeyouneediceland.com/.
Интересующиеся могут посмотреть, как это бывает у других.
На сайте проекта есть подборка отдельных воплей землян без музыкальной подложки и монтажа. Однако из того, что удалось услышать за время присутствия на сайте, сложилось впечатление, что это скорее публичный дневник, где люди в аудиозаписях, которые транслируют колонки в Исландии чаще уточняют, «идёт ли запись» и «куда нажимать». Орать в буквальном смысле остальные предпочитают чуть реже, чем аккуратно изображать нечто тарзаноподобное. Эффект действительно удивительно целительный, только стоит заранее предупредить близких во соседних комнатах, соседей по дому и даже улице.
Использование сервиса в качестве способа обмена кодированными сообщениями публично, как в шпионских фильмах про странные объявления в газетах прошлого, не зафиксировано.