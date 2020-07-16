Министерство туризма Исландии реализовало проект, который позволяют любому пользователю Интернета избавиться от стресса, прооравшись в горах и на просторах островного государства. На сайте lookslikeyouneediceland.com («посмотри, как тебе нужна Исландия». – Прим.Ред.) можно выбрать одну из нескольких локаций в Исландии. Онлайн-камеры показывают одинаковые жёлтые колонки на пляже, у обрыва, рядом с водопадом и недалеко от построек. Далее пользователь нажимает запись и кричит. Предполагается, что после можно услышать в Исландии самого себя и эхо от островных камней и ландшафтов.

«Крики как терапевтический инструмент были разработаны в 1970-х годах как способ освободить сдерживаемую эмоцию, - напоминает эксперт терапевт и консультант по психическому здоровью Зое Астон, и подсказывает, как лучше кричать. - Представьте себе ребенка, когда он плачет и кричит. Шум исходит из пищеварительного канала ребенка. Если это поможет, наденьте свои руки на живот и сделайте несколько глубоких вдохов, прежде чем вы начнете».

Авторы проекта предлагают после виртуального ритуала всё повторить в реальности. Когда-нибудь границы ведь откроются.

«И когда ты будешь готов, приезжай выпустить это (свои разочарования воплем – Прим.Ред.) по-настоящему. Вы будете чувствовать себя лучше, мы обещаем», - сказано на сайте https://lookslikeyouneediceland.com/.

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