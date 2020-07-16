Что делать, если ребёнку нужна паллиативная помощь? Фонд «Вера» составил пошаговую инструкцию

«Когда речь заходит о паллиативной помощи ребёнку, его родители испытывают жесточайший стресс. Ведь это означает, что возможности медицины исчерпаны и выздоровление невозможно. Однако, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Для того и существует паллиативная помощь — чтобы в конце жизни ни у кого не было боли, страха и одиночества. А еще чтобы семья не оставалась один на один со своей бедой», — говорят в фонде.

В организации отмечают, что очень важно всё правильно оформить, чтобы получить паллиативную помощь. Но многие родители не знают, что делать в такой ситуации. Поэтому юрисконсульт фонда «Вера» подготовила пошаговую инструкцию. В ней подробно рассказывается, какие документы необходимо получить, какая помощь должна оказываться на дому и в стационаре, как взаимодействовать с социальными службами и так далее. К инструкции также прилагаются шаблоны заявлений, которые нужно подавать в различные инстанции.



«От этого будет зависеть, получит ли ребёнок вовремя обезболивание, респираторную поддержку или другую помощь, чтобы снять мучительные симптомы, а также поддержат ли семью психологи и социальные службы», — подчёркивают в фонде.



С инструкцией можно ознакомиться на портале «Про паллиатив».

