FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 15:49
0
Печать

Что делать, если ребёнку нужна паллиативная помощь? Фонд «Вера» составил пошаговую инструкцию

Фонд помощи хосписам «Вера» составил пошаговую инструкцию для родителей, дети которых нуждаются в паллиативной помощи.

«Когда речь заходит о паллиативной помощи ребёнку, его родители испытывают жесточайший стресс. Ведь это означает, что возможности медицины исчерпаны и выздоровление невозможно. Однако, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Для того и существует паллиативная помощь — чтобы в конце жизни ни у кого не было боли, страха и одиночества. А еще чтобы семья не оставалась один на один со своей бедой», — говорят в фонде.

В организации отмечают, что очень важно всё правильно оформить, чтобы получить паллиативную помощь. Но многие родители не знают, что делать в такой ситуации. Поэтому юрисконсульт фонда «Вера» подготовила пошаговую инструкцию. В ней подробно рассказывается, какие документы необходимо получить, какая помощь должна оказываться на дому и в стационаре, как взаимодействовать с социальными службами и так далее. К инструкции также прилагаются шаблоны заявлений, которые нужно подавать в различные инстанции.

«От этого будет зависеть, получит ли ребёнок вовремя обезболивание, респираторную поддержку или другую помощь, чтобы снять мучительные симптомы, а также поддержат ли семью психологи и социальные службы», — подчёркивают в фонде.

С инструкцией можно ознакомиться на портале «Про паллиатив».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний