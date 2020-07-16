Растратившего 40 млн совладельца «Пулковского меридиана» приговорили к 3 годам и оставили на свободе

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 июля, Куйбышевский районный суд признал Солина виновным в том, что не позднее 2013 года, будучи гендиректором «Пулковского меридиана», но не заручившись разрешением других совладельцев, он потратил 40 млн. На эти деньги приобрёл электрический кабель, который требовался для фирмы «Полар Девелопментс», единственным её владельцем был сам Солин.

В Петербурге совладелец и бывший руководитель инвестиционно-строительной компании «Пулковский меридиан» Кирилл Солин осуждён за растрату. Вверенные ему 40 миллионов рублей он подарил собственной фирме в виде электрокабеля.

Кабель пригодился в 2014 году, когда фирма работала по договорам того же «Пулковского меридиана». Суд установил, что «Полар Девелопментс» в счёт оплаты получила более 200 млн, но потраченное на кабель так и не возместила.

«Солин вину полностью признал», — уточнили в пресс-службе. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Компания «Пулковский меридиан» не раз появлялась в новостях в связи с исками о банкротстве, уголовными делами о мошенничестве, с подделкой подписей чиновницы КГИОП Ольги Милицы и прокурорскими проверками. В скандалах фирма увязла после того, как стало ясно, что проект застройки пятиэтажными домами территории возле Пулковской обсерватории не будет реализован. На землях бывшего совхоза «Шушары» планировалось возвести 200 тыс. кв. м жилья со школой, двумя детсадами, поликлиникой и парком. К строительству намеревались приступить в 2016 году. Через два года «Пулковский меридиан» признали банкротом, а ещё одного совладельца, Маргуса Вийлупа, суд приговорил к реальному сроку по делу о захвате земельных участков на 1,5 млрд рублей у Пулковских высот. От наказания его освободили за давностью.