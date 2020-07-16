«На чём живём, на том и тренируемся». Петербургскому спортсмену с инвалидностью нужен новый инвентарь

Петербургскому спортсмену Вячеславу Приемышеву необходима специальная коляска. Он занимается одним из наиболее рискованных видов адаптивного спорта — экстремальным вождением коляски. Чтобы приобрести новый инвентарь, не хватает 40 тысяч рублей.

Фото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

Экстремальное вождение коляски — поистине рискованный вид спорта, который может разрушить любой стереотип в отношении человека с инвалидностью. Суть его в том, что райдеры (спортсмены) на ударопрочных колясках делают трюки на специальных горках -фигурах: фанбоксах, рампах, рейлах. Эта молодая дисциплина адаптивного экстремального спорта, появившаяся несколько лет назад в США, активно развивается в Санкт-Петербурге.

Один из спортсменов, который увлёкся этим видом спорта, — петербуржец Вячеслав Приемышев. Она начал заниматься недавно. В секцию экстремального вождения коляски пришёл в конце 2019 года, но уже зарекомендовал себя как перспективный спортсмен.



«Экстремальное вождение коляски выбрал, так как это что-то необычное и новое. Да и немалую роль играло то, что тренировки проходят недалеко от моего дома и не возникает проблем с тем, как добираться до места. В повседневной жизни всегда не хватает адреналина, а этот спорт может дать его, и после тренировок чувствуешь себя по-настоящему живым. Ну, и главное стремление — это поучаствовать в соревнованиях, показать, чему научился ты, и посмотреть, что умеют другие», — говорит Вячеслав.

На первых тренировках было не всё просто. Как говорит спортсмен, был страх сделать главное — оттолкнуться. Но потом дело пошло. Занятия помогли и в обычной жизни, стало легче преодолевать поребрики. Сейчас Вячеслав делает это играючи и часто превращает действие в тренировочный момент. Но есть одно «но»: коляска, которую использует Вячеслав для тренировок, бытовая и не приспособлена для таких нагрузок.

Фото: Предоставлено БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

«Коляска для этого вида спорта должна быть специальная, спортивная, — объясняет тренер Виктор Кузнецов, благодаря которому в городе на Неве и развивается экстремальное вождение коляски. — На ней спортсмен только тренируется и выступает. Для жизни — другая. Это в идеале. А мы на чём живём, на том и тренируемся. Это сильно тормозит развитие. По большому счёту, всё, что могли, выжали уже из наших бытовых колясок. Очень нужны другие. Делают их на заказ».



Стоимость коляски для Вячеслава Приемышева 250 тысяч рублей. Значительную часть суммы — 210 тысяч — выделил Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», но возможности организации не безграничны. Не хватает ещё 40 тысяч.

Тренер мечтает увидеть в исполнении спортсменов сальто: «Чтобы прыгнули в поролоновую яму с большого трамплина. Разогнались, сделали хороший пролёт и приземлились. Но пока у нас не будет спортивных колясок, это невозможно».

Фонд просит помочь собрать недостающую сумму. Поддержать спортсмена можно любой суммой на сайте фонда или связавшись с сотрудниками по тел. (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru.

