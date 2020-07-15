ВМС принял на вооружение первый серийный корабль дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов»
«Северная верфь» в Санкт-Петербурге 15 июля передала ВМС России фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350, сообщает Flotprom.ru.
Ожидается, что корабль войдёт в состав Северного флота России до конца июля, торжественную церемонию поднятия Андреевского флага, вероятно, приурочат к 110-летию со дня рождения адмирала Владимира Афанасьевича Касатонова.
Командиром нового корабля назначен капитан I ранга Иван Рогатин.
В Объединённой судостроительной корпорации отметили, что впереди - строительство других кораблей этой серии. Их задача - защита морских рубежей России в океанской зоне.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – первый серийный корабль проекта 22350, на сегодняшний день является самым большим из построенных для ВМФ России. В современном флоте есть корабли и большего размера, но они строились ещё в советское время. Он был заложен на «Северной верфи» в ноябре 2009 года, спуск на воду состоялся в декабре 2014-го. В течение девяти месяцев корабль проходил испытания на Балтийском и Северном флотах, завершились они 6 июня 2020 года.
Петербуржцы смогут увидеть «Касатонова» в День ВМФ, 26 июля. В прошлом году он тоже участвовал в параде, желающие даже могли подняться на борт.
Головной фрегат проекта 22350 и первый корабль дальней морской зоны, построенный в России после распада СССР, - фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», но головной традиционно не считается серийным, поскольку на нём «обкатываются» технологии.