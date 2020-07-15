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15.07.2020 14:12
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На каршеринге «Яндекса» теперь можно съездить из Петербурга в Карелию

Фото: «Яндекс»

Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» в Петербурге расширил зону аренды автомобиля, включив в нее территорию Карелии. Теперь на арендованной машине можно доехать до Мраморного каньона или Петрозаводска.

Как сообщили 15 июля в пресс-службе компании, автомобиль можно взять в аренду на несколько дней и воспользоваться функцией «передачи руля». Она позволяет передавать управление в поездке другому водителю, который тоже зарегистрирован в «Драйве», например родственнику или другу.

Также при выборе машины для путешествия лучше включить фильтр «Bluetooth-двери», чтобы можно было закрывать и открывать автомобиль там, где нет Интернета, что бывает вдали от города. Для того чтобы закрыть или открыть машину, нужно включить на смартфоне Bluetooth и открыть приложение «Драйва». После закрытия автомобиль перейдет в режим ожидания.

Зона аренды в приложении
Зона аренды в приложенииФото: «Яндекс»
Фото: «Яндекс»
Зона аренды в приложении
Зона аренды в приложенииФото: «Яндекс»

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