Каршеринговый сервис «Яндекс.Драйв» в Петербурге расширил зону аренды автомобиля, включив в нее территорию Карелии. Теперь на арендованной машине можно доехать до Мраморного каньона или Петрозаводска.



Как сообщили 15 июля в пресс-службе компании, автомобиль можно взять в аренду на несколько дней и воспользоваться функцией «передачи руля». Она позволяет передавать управление в поездке другому водителю, который тоже зарегистрирован в «Драйве», например родственнику или другу.

Также при выборе машины для путешествия лучше включить фильтр «Bluetooth-двери», чтобы можно было закрывать и открывать автомобиль там, где нет Интернета, что бывает вдали от города. Для того чтобы закрыть или открыть машину, нужно включить на смартфоне Bluetooth и открыть приложение «Драйва». После закрытия автомобиль перейдет в режим ожидания.