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15.07.2020 12:50
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В Ставрополе пенсионерка доской выпорола пару, которая занималась сексом в кустах

Видео воспитательной работы российской пенсионерки с парой, которая выбрала недостаточно укромное место для любовных утех, набирает популярность в социальных сетях 15 июля. Сообщается, что инцидент произошел в Ставрополе. По всей видимости, женщина по старинке решила выпороть хулиганов, но розги под рукой не оказалось.

Любовное ложе мужчина и женщина обустроили в кустах под окнами жилого дома и буквально в нескольких метрах от проезжей части. Невольным свидетелем происходящего стала женщина, которую в социальных сетях называют Ириной. На кадрах видно, как она хватает доску, подходит к парочке и начинает методично лупить по ягодицам сначала кавалера, а после начинает учить доской и его даму. Порка перемежается нотациями.

В комментариях к видео многие пользователи поддерживают пенсионерку за строгие взгляды.

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Комментарии (25)

Pilat
Вроде как эта пенсионерка должна была быть молодой в 80-х.....так видать никто её никогда....зависть
daisychain
Это, наверное, та же дама, которая была недовольна радугой.
261782811
Они самоизолировались а здесь пандемия с доской подкралась .
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