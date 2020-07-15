В Ставрополе пенсионерка доской выпорола пару, которая занималась сексом в кустах
Видео воспитательной работы российской пенсионерки с парой, которая выбрала недостаточно укромное место для любовных утех, набирает популярность в социальных сетях 15 июля. Сообщается, что инцидент произошел в Ставрополе. По всей видимости, женщина по старинке решила выпороть хулиганов, но розги под рукой не оказалось.
Любовное ложе мужчина и женщина обустроили в кустах под окнами жилого дома и буквально в нескольких метрах от проезжей части. Невольным свидетелем происходящего стала женщина, которую в социальных сетях называют Ириной. На кадрах видно, как она хватает доску, подходит к парочке и начинает методично лупить по ягодицам сначала кавалера, а после начинает учить доской и его даму. Порка перемежается нотациями.
В комментариях к видео многие пользователи поддерживают пенсионерку за строгие взгляды.