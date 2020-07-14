«Я а мимо прошла, подумав, что голос похож на Ромин». Рома Зверь устроил импровизированный концерт на улицах Петербурга
Певец Рома Зверь дал импровизированный уличный концерт в Петербурге. Об этом сам исполнитель вечером 13 июля рассказал в социальных сетях. Ролик выложил в своём Instagram.
На записи видно, что у пешеходного перехода, на Большой Конюшенной улице, где обычно стоят уличные музыканты, собралась толпа из нескольких десятков горожан. Рома Зверь подходит к микрофону, исполняет песню «Просто такая сильная любовь» и даёт пять гитаристам.
Судя по снимкам, по центру города музыкант гулял со своей семьёй. В комментариях пользователи пишут, что выступление подняло им настроение, а те, кто не оказался на месте вовремя, просят когда-нибудь спеть так ещё раз.
«Вот все задаются вопросом "Где я был в этот момент?" Я б зажёг!" А я мимо прошла, подумав, что голос похож на Ромин. Жизнь никогда не будет прежней», – поделилась историей одна из петербурженок.
Как в Instagram рассказал продюсер Ярослав Андреев, организовать выступление было его идеей. «Встретились с Ромой из группы "Звери". И я ему говорю: "а го, споёшь прямо на улице!? Ну он и спел!», – написал предприниматель в Stories.