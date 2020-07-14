Певец Рома Зверь дал импровизированный уличный концерт в Петербурге. Об этом сам исполнитель вечером 13 июля рассказал в социальных сетях. Ролик выложил в своём Instagram.

На записи видно, что у пешеходного перехода, на Большой Конюшенной улице, где обычно стоят уличные музыканты, собралась толпа из нескольких десятков горожан. Рома Зверь подходит к микрофону, исполняет песню «Просто такая сильная любовь» и даёт пять гитаристам.



Судя по снимкам, по центру города музыкант гулял со своей семьёй. В комментариях пользователи пишут, что выступление подняло им настроение, а те, кто не оказался на месте вовремя, просят когда-нибудь спеть так ещё раз.

