Мнение автора может не совпадать с мнением редакции, но платить за фейки придется. «Царьград» оштрафовали на 120 тысяч

Высказывание эксперта в материалах издания «Царьград» было сочтено Роскомнадзором фейковой информацией. Главного редактора оштрафовали на 120 тысяч рублей.



Судя по материалам дел на сайте мировых судей, речь идет о публикациях от 25 и 26 марта. Сами решения о штрафе были приняты еще в конце мая, СМИ обратили на него внимание 12 июля.

Судя по тексту судебных решений, в материалах речь шла о коронавирусной инфекции, в том числе там в виде прямой речи приводилось высказывание некоего эксперта, который рассуждал о способах распространения COVID-19. Нанятый редакцией адвокат также отметил, что материалы были удалены по требованию Роскомнадзора, но и пока «висели» на сайте, сопровождались пометкой, что мнение автора может с мнением редакции не совпадать. Все это суд не убедило, каждый из материалов потянул на штраф в 60 тысяч рублей, в качестве наказываемого лица по части 9 статьи КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации — главный редактор издания Дарья Токарева.