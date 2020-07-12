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12.07.2020 14:59
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции, но платить за фейки придется. «Царьград» оштрафовали на 120 тысяч

Высказывание эксперта в материалах издания «Царьград» было сочтено Роскомнадзором фейковой информацией. Главного редактора оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Судя по материалам дел на сайте мировых судей, речь идет о публикациях от 25 и 26 марта. Сами решения о штрафе были приняты еще в конце мая, СМИ обратили на него внимание 12 июля.

Судя по тексту судебных решений, в материалах речь шла о коронавирусной инфекции, в том числе там в виде прямой речи приводилось высказывание некоего эксперта, который рассуждал о способах распространения COVID-19. Нанятый редакцией адвокат также отметил, что материалы были удалены по требованию Роскомнадзора, но и пока «висели» на сайте, сопровождались пометкой, что мнение автора может с мнением редакции не совпадать. Все это суд не убедило, каждый из материалов потянул на штраф в 60 тысяч рублей, в качестве наказываемого лица по части 9 статьи КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации — главный редактор издания Дарья Токарева.

Кроме того, в тот же период Токареву привлекли к ответственности по третьей части той же статьи КоАП за публикацию данных несовершеннолетнего и его фото. Сделали они это семь раз, за каждый придется платить по 30 тысяч. При этом в тексте судебного решения указано, что речь шла об убийстве девочки, у редакции было разрешение ее матери на публикацию данных, «добро» они получили и от правоохранительных органов. Однако Роскомнадзор, во-первых, вовремя эти бумаги не увидел, а во-вторых, указал на целесообразность публикации фото или личных данных только в случае пропажи ребенка или розыска преступника. В этом случае он уже был задержан, а тело девочки найдено.

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Комментарии (7)

Piter4452
А нужно было бы начать с вечно непричёсанного.
260624961
За это лживое СМИ с фейками мало кто будет впрягаться.
dddmmm
Мало им дали
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