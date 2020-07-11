«Зенит» снова не победил в Чечне. Как прервалась серия из шести побед

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Футбольные болельщики долго обсуждали удивительную принципиальность Сергея Семака, который первые 4 матча после возобновления чемпионата играл одним и тем же составом. И вот, после оформления золотых медалей уже второй матч подряд тренерский штаб «Зенит» радует любителей футбола творческими поисками.

Стартовый состав на матч в Грозном удивил количеством собственных воспитанников: на матч против «Ахмата» три выпускника Академии «Зенита» вышли на поле с первых минут. В обороне появился Данила Прохин, и вторую игру подряд в опорной зоне — Леон Мусаев, которого в прошлой встрече во избежание удаления Семак поменял еще до свистка на перерыв. Тогда показалось, что полузащитник не справился с игровым волнением (третьим выпускником Академии стал Далер Кузяев). Также в стартовый состав вернулся Андрей Лунев, который прошлый матч смотрел с трибун «Газпром Арены». Оставшиеся 8 мест заняли: Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси. К слову, Артем Дзюба и Сердар Азмун в Грозный даже не поехали.



Матч первого круга в Петербурге запомнился скандалом: 2 чистых гола «Зенита» отменил арбитр матча Алексей Матюнин, а после игры Семак, имея в виду судей, произнес былинную фразу «Не надо с козлами разговаривать».

Матч 28 тура, как и в среду, начался без раскачки: уже на 6-й минуте Лунев неожиданно выкатил мяч сопернику, Фелипе Везеу, удивившись щедрости, покатил под удар Олегу Иванову, который открыл счет в игре. Мягко скажем, футбольная общественность удивилась: ошибка Лунева была, как говорят в теннисе, невынужденной; показалось, что у голкипера поехала нога по газону, и вместо выноса получился пас сопернику.

На 22-й минуте «Зенит» ответил: Сантос изящно навесил с левого фланга, мяч перелетел все защитников «Ахмата» и Дриусси в одно касание, ловко подстроившись под мяч, пробил по воротам Евгения Городова. Показалось, что болельщиков ждет очередная волевая победа «Зенита» Семака (по этому показателю главный тренер петербургского клуба пока уступает только великим Юрию Морозову и Павлу Садырину).



Но, как и в матче первого круга, вмешались арбитры. В самом начале первого тайма, на 9-й минуте, нижегородский судья Михаил Вилков показал Ригони желтую карточку за опасную игру. На 34-й минуте аргентинский полузащитник петербургского клуба наступил на голеностоп коллеге из «Ахмата» Денису Глушакова и после небольшой паузы Вилков все-таки решил показать второе предупреждение Ригони. Трогательная деталь: после демонстрации «горчичника» Вилков долго не мог найти в карманах поло красную карточку и справился только со второй попытки. Болельщики надеялись до конца: забыл! Но нет: в конце первого тайма «Зенит» остался в меньшинстве.

В перерыве не попавшего в игру Ерохина заменил Алексей Сутормин: количество собственный воспитанников достигло апогея. На второй тайм против «Ахмата» вышло четверо воспитанников собственной Академии (Прохин, Мусаев, Кузяев, Сутормин).

К сожалению, футбол во втором тайме не подвезли: «Зенит» аккуратно стоял на своей половине, сохраняя тактическую ничью. «Ахмат» не особенно активно искал свои шансы в атаке.



Неожиданно в течение матча вмешался парад травм: на 85-й минуте при выносе мяча с линии вратарской серьезную травму получил Лунев. Было непонятно: мышца бедра или связки колена, выглядело опасно и так, и так. С помощью врачей Лунев покинул поле на медицинском автомобиле. В воротах появился Михаил Кержаков, на счету которого в итоге один серьезный сейв.

А на 90-й минуте, неудачно приземлившись, травму ахилла получил Сантос — единственный футболист «Зенита», который принял участие во всех матчах бесконечно длинного сезона. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Последний раз команда Семака проигрывала в чемпионате еще в сентябре, но из-за результата в столице Чеченской республики прервалась серия из 6 побед. К слову, в Грозном «Зенит» не может выиграть с 2015 года: 3 ничьих и 2 поражения.

После матча Семак рассказал о травмированных: «У Дугласа не очень серьезное повреждение по его словам. Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он пропустит определенное время». Также главный тренер петербуржцев объяснил отсутствие Дзюбы и Азмуна в составе делегации: «Они получили дополнительный день отдыха. К следующему матчу все будут готовы».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

