«Священные сумки» Луи Виттон пошли по кругу. Как Яна Рудковская оказалась в центре «дешманского» скандала

В Instagram развернулась дискуссия о подлинной значимости тяжелого люкса, понятиях «вип» и «дешманский», а также о дискриминации просто богатых девушек девушками очень богатыми.

Люксовый бренд Louis Vuitton угодил в историю, громче которой был разве что сюжет с установкой гигантского чемодана на Красной площади. Все началось с того, что выпускница «Фабрики звезд» и инстаграм-блогер Рита Dakota (2,6 млн подписчиков на минуточку) удалила свой пост с сумками Louis Vuitton. Пост был про «гив» или «блогерский круг» — традиционная для Instagram механика, при которой пользователям предлагают подписаться на несколько десятков блогеров в обмен на шанс выиграть какой-нибудь ценный приз. В данном случае — сумки люксового бренда, который известен тем, что принципиально не устраивает распродаж и не делает скидок, предпочитая уничтожать нераспроданное.

И тут же опубликовала другой — с рассказом о том, как ее «унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская». Певица написала, что удалить пост с люксовыми сумками ее заставили. «Меня позвала моя подруга актриса в блогерский круг, где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV, я с радостью согласилась («как круто, девочки-подписчицы выиграют сумки мечты, офигенно») и позвала Солодар, Потёмкину и Тодоренко, — рассказала Рита Dakota. — Мы с Машей не успели сделать фото с этими сумками, потому что они уже улетели в Казахстан к другим блогерам круга, поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша — их вип-клиент, поэтому нас проводили в специальный ‘апартамент’ бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом. После чего мне позвонил Иван и в ужасе дрожащим голосом сообщил, что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год и в Париже жуткий скандал из-за этого. Ещё сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят и надо удалить пост».

При этом артистку удивило, что к ее подруге, с подачи которой девушки наделали фоточек в запретном саду люксовых удовольствий, никаких претензий не было. Вот, кстати, та самая фотография Марии Солодар в «специальном апартаменте»:



Но главный сюрприз был впереди.

«Ещё через 5 минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает, «как я туда попала», — 11 июля написала Dakota в своем Instagram. — Что она вип-клиент и друг бренда и у неё из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански». У меня есть запись этого потока помоев».

Неприятный разговор с Рудковской, которая употребила слово «дешманский» в адрес Риты несколько раз, довел девушку до слез. Свой пост она завершила призывом к своим подписчикам «не вестись на эту фигню» и не считать себя хуже «богатой Рудковской», просто потому, что у кого-то меньше денег. В финале Dakota рассказала, что у нее было две сумки Louis Vuitton, которые ей подарили богатые, но «очень скромные» друзья. И что после истории с Рудковской сумки начали вызывать у девушки такое отвращение, что она отправила их в подарок воспитанницам детского дома в Мордовии.



А вот Яна Рудковская, практически не отличимая в своей пижаме от «знаменитых» и «дефицитных» сумок и чемоданов Луи Виттон, рассказывает в Instagram того самого «организатора Ивана» о том, какие вещи планируется раздать подписчикам соцсети во время гива.



Еще одно фото Рудковской в полном Луи Виттоне, найдите 10 различий:

Рудковская отказалась комментировать ситуацию радиостанции «Говорит Москва», но отправила голосовое сообщение порталу Super. В нем продюсер утверждает, что к «блогерскому кругу» дом Louis Vuitton не имеет никакого отношения, а в посте Риты Dakota ее возмутила не сама Рита, а формулировка, которой она воспользовалась: «Раздаем легендарные сумочки от Louis Vuitton». Потому что такая формулировка «снижает градус и уровень этой истории». Вероятно, повысить градус Яна Рудковская решила в своем телеграм-канале, где анонсировала гив репликой: «можно будет скоро тяжелого люкса хапнуть на халяву»:

Впрочем, караван идет, несмотря ни на что: никто из 37 участниц «круга» происходящее пока не комментирует.



Вот так выглядит гив в Instagram Регины Тодоренко:



В скандальном гиве «десяти дорогущих культовых вещей» засветились Милана Тюльпанова:

Ольга Бузова в окружении все тех же пошедших по кругу чемоданов:

Кстати, дискуссия о том, имеют ли право прикасаться к «люксовым» вещам обычные девушки, началась в мае прошлого года именно с Ольги Бузовой. Ксения Собчак собрала в очередном выпуске своего проекта «Осторожно, Собчак!» трех светских дам и трех Instagram-звезд. Завязалась ожесточенная дискуссия, в ходе которой ведущая рассказала историю о том, как один «очень модный дизайнер» просил ее намекнуть Ольге Бузовой, чтобы та перестала носить кожаную куртку его марки: «Мы не хотим, а она носит наш бренд…». Бузова сделала вывод, что речь идет о Демне Гвасалии и Balenciaga и тут же заявила, что готова вернуть все купленные ею вещи этого бренда. «Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам, и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед университетом! Но это не значит, что меня можно этим унижать», — написала тогда телеведущая.

А на официальный аккаунт бренда Louis Vuitton началось нашествие разгневанных пользователей Instagram, которые требуют в комментариях отреагировать на буллинг и дискриминацию со стороны Яны Рудковской. Правда, у этих комментаторов сплошь закрытые профили — или чуть больше сотни подписчиков.



Как бы то ни было, но теперь некоторые всерьез ждут реакции на происходящее со стороны владельца Dior и Louis Vuitton Бернара Арно. Вероятно, чтобы понять, носительницей каких ценностей теперь будет выглядеть девушка с сумочкой, испещренной фирменным логотипом LV.