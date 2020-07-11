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11.07.2020 13:04
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В Обухово под мостом застряла электричка. Очевидцы говорят о проблемах с проводами, ОЖД - о часовой задержке

Утренняя электричка из Петербурга до Пупышево задержалась в пути примерно на два часа из-за технических неполадок. Задержан минимум еще один поезд.

Фото в соцсетях опубликовали очевидцы днем 11 июля. Как они передают с места остановки электрички, оказался разорван контактный провод. По словам очевидцев, они просидели в ожидании больше часа. По данным сервиса, который отслеживает движение поездов, на станцию Обухово электричка приехала по расписанию, в половину одиннадцатого утра, и уехала только через полтора часа. На станцию «Ижоры» поезд прибыл с двухчасовым опозданием.

В ОЖД подтвердили техническую неисправность в Обухово и добавили, что в пути следования также задержан поезд №6767 сообщением Санкт-Петербург - Невдубстрой. Время задержки более часа.

© Фонтанка.Ру

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