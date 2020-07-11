В Обухово под мостом застряла электричка. Очевидцы говорят о проблемах с проводами, ОЖД - о часовой задержке

Утренняя электричка из Петербурга до Пупышево задержалась в пути примерно на два часа из-за технических неполадок. Задержан минимум еще один поезд.



Фото в соцсетях опубликовали очевидцы днем 11 июля. Как они передают с места остановки электрички, оказался разорван контактный провод. По словам очевидцев, они просидели в ожидании больше часа. По данным сервиса, который отслеживает движение поездов, на станцию Обухово электричка приехала по расписанию, в половину одиннадцатого утра, и уехала только через полтора часа. На станцию «Ижоры» поезд прибыл с двухчасовым опозданием.

