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11.07.2020 12:04
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ТОП-25 летних веранд Петербурга: красивые, уютные и тайные

Представляем подборку из двух с половиной десятков веранд и террас этого странного лета. Гид для туриста и изможденного готовкой петербуржца.

Фото: скриншот vk.com/bertholdcentre

К началу июля в Северной столице открылись летние веранды и террасы ресторанов и кафе. И, кажется, настало время делиться списком мест, в которых будет приятно отпраздновать завершение самоизоляции. Без утомительных деталей — зачем идти, где находятся и фото. Столики лучше бронировать заранее.

Ресторан Sight

Зачем: Позавтракать в атмосфере Берлина

Где: Большая Зеленина улица, 24-1

Ресторан Harvest

Зачем: Проникнуться философией ответственного потребления

Где: проспект Добролюбова, 11

Ресторан «Вино & вода»

Зачем: Съесть салат нисуаз с видом на город

Где: улица Чайковского, 17

Mindal Cafe

Зачем: Дегустировать хинкали у Дворца бракосочетания №1

Где: Английская набережная, 26

Ресторан «Сыроварня»

Зачем: Почувствовать себя в деревне в центре Петербурга

Где: Ковенский переулок, 5

Ресторан Hamlet + Jacks

Зачем: Выпить вина во дворе бывшей ювелирной мастерской

Где: Волынский переулок, 2

Ресторан «Небо и вино»

Зачем: Посмотреть на «Петербург Достоевского» с крыши особняка

Где: переулок Пирогова, 18

Бар Pinch

Зачем: Почувствовать атмосферу улицы Белинского (новой Рубинштейна)

Где: улица Белинского, 5

«Бертгольд-центр»

Зачем: Посидеть под гигантским зонтиком

Где: Гражданская улица, 13–15

Василеостровский рынок

Зачем: Пообедать в бывшем колхозном рынке и купить картошки

Где: Большой проспект В.О., 16/14Б

Cococo Bistro

Зачем: Оценить новый проект Матильды Шнуровой на рукотворном острове

Где: Новая Голландия

Израильское бистро Saviv

Зачем: почувствовать себя немного в Тель-Авиве

Где: Большая Конюшенная улица, 9

Ресторан «Ферма Бенуа»

Зачем: побывать а территории исторической молочной фермы

Где: Тихорецкий проспект, 17Г

«Кафе танцующих огней»

Зачем: Поужинать на тацплощадке

Где: Конюшенная площадь, 2

Camorra pizza

Зачем: вспомнить недоступную Италию

Где: Ковенский переулок, 14

Бар WöD

Зачем: Посмотреть на плод дружбы бара с кабинетом исскуствоведа

Где: Большая Морская, 45

Ресторан «Сад»

Зачем: Побывать в не чужом для тренера «Зенита» саду

Где: Большая Зеленина улица, 23А

Бар «Скотный двор»

Зачем: Расслабиться у конюшни Николаевского дворца

Где: Конногвардейский бульвар, 21

Tawny Bar

Зачем: изучить секретный португальский дворик

Где: Набережная реки Фонтанки, 18/20

Бар Tsunami

Зачем: посмотреть на азиатский андеграунд у площади Восстания

Где: Лиговский проспект, 39/1

Ресторан La Familia

Зачем: побывать в доме у Семимостья

Где: набережная Крюкова канала, 27

Ресторан «Штакеншнейдер»

Зачем: пообедать в дворике с фонтаном

Где: Миллионная, 10

Ресторан «Литера G»

Зачем: Попробовать современную Грузию без туристической хурмы

Где: Гатчинская улица, 2

Ресторан «Чайка»

Зачем: посмотреть закат над Елагиным островом

Где: набережная Мартынова у дома 40

Jungle Cafe

Зачем: устроить свидание с видом на купол Казанского собора.

Где: набережная канала Грибоедова, 18-20

Фото: скриншот vk.com/bertholdcentre

Уважаемые читатели, если вы знаете необычные приятные места, которые в обзор не попали, пишите на kazakov@fontanka.ru. С адресами и фотографиями.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Екатерина Луковицкая
Свершилось! Фонтанка Исаакий и Казанский путают) Jungle Cafe
NikiMagnusson
Cococo Bistro -
позиция из меню : "Молодые фермерские овощи и хумус по мотивам бородинского хлеба" - цена 310 рублей.

Зачем : не понятно

Пучок редиски за 25 рублей и огурец можно и дома съесть
Korzen
Что-то вообще не понятно, комитет по рациональному использованию городского имущества куда смотрит? Они ж только и занимались постоянно что летние веранды сносили к чертям собачьим...Думается как только разрешает внутри трапезничать - тут же пойдут сносы...
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