ТОП-25 летних веранд Петербурга: красивые, уютные и тайные

Представляем подборку из двух с половиной десятков веранд и террас этого странного лета. Гид для туриста и изможденного готовкой петербуржца.

Фото: скриншот vk.com/bertholdcentre

К началу июля в Северной столице открылись летние веранды и террасы ресторанов и кафе. И, кажется, настало время делиться списком мест, в которых будет приятно отпраздновать завершение самоизоляции. Без утомительных деталей — зачем идти, где находятся и фото. Столики лучше бронировать заранее.

Ресторан Sight Зачем: Позавтракать в атмосфере Берлина Где: Большая Зеленина улица, 24-1



Ресторан Harvest Зачем: Проникнуться философией ответственного потребления Где: проспект Добролюбова, 11



Ресторан «Вино & вода» Зачем: Съесть салат нисуаз с видом на город Где: улица Чайковского, 17



Mindal Cafe Зачем: Дегустировать хинкали у Дворца бракосочетания №1 Где: Английская набережная, 26



Ресторан «Сыроварня» Зачем: Почувствовать себя в деревне в центре Петербурга Где: Ковенский переулок, 5



Ресторан Hamlet + Jacks Зачем: Выпить вина во дворе бывшей ювелирной мастерской Где: Волынский переулок, 2



Ресторан «Небо и вино» Зачем: Посмотреть на «Петербург Достоевского» с крыши особняка Где: переулок Пирогова, 18



Бар Pinch Зачем: Почувствовать атмосферу улицы Белинского (новой Рубинштейна) Где: улица Белинского, 5



«Бертгольд-центр» Зачем: Посидеть под гигантским зонтиком Где: Гражданская улица, 13–15



Василеостровский рынок Зачем: Пообедать в бывшем колхозном рынке и купить картошки Где: Большой проспект В.О., 16/14Б



Cococo Bistro Зачем: Оценить новый проект Матильды Шнуровой на рукотворном острове Где: Новая Голландия



Израильское бистро Saviv Зачем: почувствовать себя немного в Тель-Авиве

Где: Большая Конюшенная улица, 9



Ресторан «Ферма Бенуа» Зачем: побывать а территории исторической молочной фермы Где: Тихорецкий проспект, 17Г



«Кафе танцующих огней» Зачем: Поужинать на тацплощадке Где: Конюшенная площадь, 2



Camorra pizza Зачем: вспомнить недоступную Италию Где: Ковенский переулок, 14



Бар WöD Зачем: Посмотреть на плод дружбы бара с кабинетом исскуствоведа Где: Большая Морская, 45



Ресторан «Сад» Зачем: Побывать в не чужом для тренера «Зенита» саду Где: Большая Зеленина улица, 23А



Бар «Скотный двор» Зачем: Расслабиться у конюшни Николаевского дворца Где: Конногвардейский бульвар, 21



Tawny Bar Зачем: изучить секретный португальский дворик Где: Набережная реки Фонтанки, 18/20

Бар Tsunami Зачем: посмотреть на азиатский андеграунд у площади Восстания Где: Лиговский проспект, 39/1

Ресторан La Familia Зачем: побывать в доме у Семимостья Где: набережная Крюкова канала, 27

Ресторан «Штакеншнейдер» Зачем: пообедать в дворике с фонтаном Где: Миллионная, 10

Ресторан «Литера G» Зачем: Попробовать современную Грузию без туристической хурмы Где: Гатчинская улица, 2

Ресторан «Чайка» Зачем: посмотреть закат над Елагиным островом Где: набережная Мартынова у дома 40

Jungle Cafe Зачем: устроить свидание с видом на купол Казанского собора. Где: набережная канала Грибоедова, 18-20