ТОП-25 летних веранд Петербурга: красивые, уютные и тайные
Представляем подборку из двух с половиной десятков веранд и террас этого странного лета. Гид для туриста и изможденного готовкой петербуржца.
К началу июля в Северной столице открылись летние веранды и террасы ресторанов и кафе. И, кажется, настало время делиться списком мест, в которых будет приятно отпраздновать завершение самоизоляции. Без утомительных деталей — зачем идти, где находятся и фото. Столики лучше бронировать заранее.
Ресторан Sight
Зачем: Позавтракать в атмосфере Берлина
Где: Большая Зеленина улица, 24-1
Ресторан Harvest
Зачем: Проникнуться философией ответственного потребления
Где: проспект Добролюбова, 11
Ресторан «Вино & вода»
Зачем: Съесть салат нисуаз с видом на город
Где: улица Чайковского, 17
Mindal Cafe
Зачем: Дегустировать хинкали у Дворца бракосочетания №1
Где: Английская набережная, 26
Ресторан «Сыроварня»
Зачем: Почувствовать себя в деревне в центре Петербурга
Где: Ковенский переулок, 5
Ресторан Hamlet + Jacks
Зачем: Выпить вина во дворе бывшей ювелирной мастерской
Где: Волынский переулок, 2
Ресторан «Небо и вино»
Зачем: Посмотреть на «Петербург Достоевского» с крыши особняка
Где: переулок Пирогова, 18
Бар Pinch
Зачем: Почувствовать атмосферу улицы Белинского (новой Рубинштейна)
Где: улица Белинского, 5
«Бертгольд-центр»
Зачем: Посидеть под гигантским зонтиком
Где: Гражданская улица, 13–15
Василеостровский рынок
Зачем: Пообедать в бывшем колхозном рынке и купить картошки
Где: Большой проспект В.О., 16/14Б
Cococo Bistro
Зачем: Оценить новый проект Матильды Шнуровой на рукотворном острове
Где: Новая Голландия
Израильское бистро Saviv
Зачем: почувствовать себя немного в Тель-Авиве
Где: Большая Конюшенная улица, 9
Ресторан «Ферма Бенуа»
Зачем: побывать а территории исторической молочной фермы
Где: Тихорецкий проспект, 17Г
«Кафе танцующих огней»
Зачем: Поужинать на тацплощадке
Где: Конюшенная площадь, 2
Camorra pizza
Зачем: вспомнить недоступную Италию
Где: Ковенский переулок, 14
Бар WöD
Зачем: Посмотреть на плод дружбы бара с кабинетом исскуствоведа
Где: Большая Морская, 45
Ресторан «Сад»
Зачем: Побывать в не чужом для тренера «Зенита» саду
Где: Большая Зеленина улица, 23А
Бар «Скотный двор»
Зачем: Расслабиться у конюшни Николаевского дворца
Где: Конногвардейский бульвар, 21
Tawny Bar
Зачем: изучить секретный португальский дворик
Где: Набережная реки Фонтанки, 18/20
Бар Tsunami
Зачем: посмотреть на азиатский андеграунд у площади Восстания
Где: Лиговский проспект, 39/1
Ресторан La Familia
Зачем: побывать в доме у Семимостья
Где: набережная Крюкова канала, 27
Ресторан «Штакеншнейдер»
Зачем: пообедать в дворике с фонтаном
Где: Миллионная, 10
Ресторан «Литера G»
Зачем: Попробовать современную Грузию без туристической хурмы
Где: Гатчинская улица, 2
Ресторан «Чайка»
Зачем: посмотреть закат над Елагиным островом
Где: набережная Мартынова у дома 40
Jungle Cafe
Зачем: устроить свидание с видом на купол Казанского собора.
Где: набережная канала Грибоедова, 18-20
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