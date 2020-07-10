Красноярские наблюдатели пожаловались на невыплату зарплаты. Общественная палата говорит: деньги за это и не положены

В Красноярске наблюдатели, которые работали на плебисците по Конституции, пожаловались, что им якобы обещали и не выплатили деньги за работу. В региональной Общественной палате, которая отвечает за формирование корпуса наблюдателей, заявили, что работа носит безвозмездный характер, пишут 10 июля «Открытые медиа».



Наблюдатели пожаловались на невыплату обещанных средств местному телеканалу «ТВК Красноярск». СМИ опубликовало скрины из чатов наблюдателей и волонтеров, которые работали на местной викторине. По их словам, многие не получили на руки договоры, а после окончания голосования по поправкам координаторы перестали выходить на связь. Средства не могут получить, по данным ТВК, порядка 300 человек.

