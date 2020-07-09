Обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) занесён в перечень видов, находящихся на грани полного исчезновения (Critically endangered), Красного списка Международного союза охраны природы. Если не предпринять никаких действий, он может исчезнуть с лица земли через 30 лет, сообщает пресс-служба организации 9 июля.

Хомяк, когда-то распространенный в Европе и России, подвергся резкому сокращению популяции на всей территории обитания. Вероятной причиной называется сокращение темпов воспроизводства. Так, если раньше самка рожала более 20 детёнышей в год, то сейчас женские особи приносят от 5 до 6 малышей в год. Чем это вызвано, пока не до конца понятно, но в качестве возможных причин называются расширение сельскохозяйственных угодий монокультур, промышленное развитие, глобальное потепление и световое загрязнение.

Грызун исчез более чем с 75% ареала в Восточной Европе. Он покинул три четверти территории обитания во французском Эльзасе и как минимум треть — в Германии.



В обновлённый список животных под угрозой исчезновения попали, в частности, также треть видов лемуров, 53% видов приматов, северный гладкий кит и гусеница Caterpillar Fungus.