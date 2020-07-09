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09.07.2020 18:32
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У активиста «Партии мертвых» вместо прогулки с сыном случилась внеплановая «экскурсия» в отдел полиции из-за акции 31 мая

Активист «Партии мёртвых» Максим Стропов, который днем 9 июля вышел из дома в Центральном районе, был задержан полицией и доставлен вместе с ребенком в отдел. За мальчиком пришлось срочно ехать матери.

О задержании активиста в четверг написал телеграм-канал «Апология протеста». По их данным, активисту припомнили несогласованную акцию 31 мая. Тогда «Партия мертвых» на Марсовом поле разложила зеленые полиэтиленовые мешки в рамках протеста против запретов на одиночные пикеты и прощание с умершими близкими, введенных из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с пандемией.

По данным «Фонтанки», в 15.30 Стропов был доставлен в отдел, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 8.6.1 («Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга») закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» в Санкт-Петербурге.

За мальчиком в отдел приехала мать. А в 16.40 был отпущен из отдела полиции и активист.

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Комментарии (2)

Kot Piter
"Кровавая гэбня" в действии. =(
spb7771250
Ну это они зря, на месте бы опросили, да протокол составили и вручили.
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