У активиста «Партии мертвых» вместо прогулки с сыном случилась внеплановая «экскурсия» в отдел полиции из-за акции 31 мая
Активист «Партии мёртвых» Максим Стропов, который днем 9 июля вышел из дома в Центральном районе, был задержан полицией и доставлен вместе с ребенком в отдел. За мальчиком пришлось срочно ехать матери.
О задержании активиста в четверг написал телеграм-канал «Апология протеста». По их данным, активисту припомнили несогласованную акцию 31 мая. Тогда «Партия мертвых» на Марсовом поле разложила зеленые полиэтиленовые мешки в рамках протеста против запретов на одиночные пикеты и прощание с умершими близкими, введенных из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с пандемией.
По данным «Фонтанки», в 15.30 Стропов был доставлен в отдел, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 8.6.1 («Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга») закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях» в Санкт-Петербурге.
За мальчиком в отдел приехала мать. А в 16.40 был отпущен из отдела полиции и активист.