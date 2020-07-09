У активиста «Партии мертвых» вместо прогулки с сыном случилась внеплановая «экскурсия» в отдел полиции из-за акции 31 мая

Активист «Партии мёртвых» Максим Стропов, который днем 9 июля вышел из дома в Центральном районе, был задержан полицией и доставлен вместе с ребенком в отдел. За мальчиком пришлось срочно ехать матери.



О задержании активиста в четверг написал телеграм-канал «Апология протеста». По их данным, активисту припомнили несогласованную акцию 31 мая. Тогда «Партия мертвых» на Марсовом поле разложила зеленые полиэтиленовые мешки в рамках протеста против запретов на одиночные пикеты и прощание с умершими близкими, введенных из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с пандемией.

