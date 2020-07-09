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09.07.2020 16:54
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Как Дзюба праздновал чемпионство под «Голубую луну»

«Зенит» получил чемпионский кубок, из которого нельзя выпить. Но парни справились. Артем Дзюба пел «Голубую луну», партнеры отвечали ему медленно, а женам спортсменов было сладко.

Фото: instagram / коллаж

Чемпионский титул сезона-2019/20 футбольный клуб «Зенит» досрочно оформил 5 июля на выезде в Краснодаре. Праздновали после домашней победы над «Сочи». 9 июля аккаунты футболистов в соцсетях радуют подписчиков.

Сначала зенитовцы на золотом автобусе с надписью «Мы команда!» приехали к фанатам на стрелку Васильевского острова. Как это выглядело со стороны, мы уже показывали. А вот как это выглядело с позиции Артема Дзюбы в синем парике.

instagram Артема Дзюбы

instagram Артема Дзюбы

Дзюба и Азмун — это любовь навсегда, и с этим уже, кажется, ничего не поделаешь.

instagram Артема Дзюбы

Далее автобус направился к ресторану-теплоходу с чемпионским банкетом. Там же к игрокам присоединились их жены. Дождь внес свои небольшие коррективы в их внешний вид.

instagram Марины Суторминой

Внутри теплохода гостей ожидала по-настоящему праздничная атмосфера.

instagram Анны Семак

instagram Анны Семак

Особенно эффектно продолжал праздновать Артем Дзюба, спевший «Голубую луну» — максимально удачная композиция после празднования с Азмуном в раздевалке на стадионе «Краснодара».

Форвард Малком и тренер Виллиам де Оливейра исполнили дуэтом бразильский хит Ai Se Eu Te Pego.

instagram Анны Семак

Под другой латиноамериканский мегахит Despacito легионеры «Зенита» и их друзья устроили танцы на стульях.

instagram Екатерины Смольниковой

Далер Кузяев отвечал на вечеринке за классику российской поп-музыки.

instagram Сердара Азмуна

Ну и, конечно же, куда без праздничного торта.

instagram Екатерины Смольниковой

Жены забирали себе самые лакомые куски c изображением мужей.

Фото: instagram Хемилли Ванегас, жены Вильяма Барриоса
Фото: instagram Марины Суторминой

Анна Семак веселилась с кубком по-своему.

instagram Анны Семак

И напоследок — еще немного пиротехники в честь чемпионов.

instagram Екатерины Смольниковой

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом страны в седьмой раз в своей истории. Петербуржцы стали первыми, кому удалось это сделать так рано — за четыре тура до окончания сезона.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: instagram / коллаж

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
А как же страшный ковид?)))
Bzzz
Так нельзя же, вроде, работать общепиту.
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