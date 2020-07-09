Как Дзюба праздновал чемпионство под «Голубую луну»
«Зенит» получил чемпионский кубок, из которого нельзя выпить. Но парни справились. Артем Дзюба пел «Голубую луну», партнеры отвечали ему медленно, а женам спортсменов было сладко.
Чемпионский титул сезона-2019/20 футбольный клуб «Зенит» досрочно оформил 5 июля на выезде в Краснодаре. Праздновали после домашней победы над «Сочи». 9 июля аккаунты футболистов в соцсетях радуют подписчиков.
Сначала зенитовцы на золотом автобусе с надписью «Мы команда!» приехали к фанатам на стрелку Васильевского острова. Как это выглядело со стороны, мы уже показывали. А вот как это выглядело с позиции Артема Дзюбы в синем парике.
instagram Артема Дзюбы
instagram Артема Дзюбы
Дзюба и Азмун — это любовь навсегда, и с этим уже, кажется, ничего не поделаешь.
instagram Артема Дзюбы
Далее автобус направился к ресторану-теплоходу с чемпионским банкетом. Там же к игрокам присоединились их жены. Дождь внес свои небольшие коррективы в их внешний вид.
instagram Марины Суторминой
Внутри теплохода гостей ожидала по-настоящему праздничная атмосфера.
instagram Анны Семак
instagram Анны Семак
Особенно эффектно продолжал праздновать Артем Дзюба, спевший «Голубую луну» — максимально удачная композиция после празднования с Азмуном в раздевалке на стадионе «Краснодара».
Дзюба во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил песню «Голубая луна» 😂😂😂— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 9, 2020
📹 инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com/ncvfka6gft
Форвард Малком и тренер Виллиам де Оливейра исполнили дуэтом бразильский хит Ai Se Eu Te Pego.
instagram Анны Семак
Под другой латиноамериканский мегахит Despacito легионеры «Зенита» и их друзья устроили танцы на стульях.
instagram Екатерины Смольниковой
Далер Кузяев отвечал на вечеринке за классику российской поп-музыки.
instagram Сердара Азмуна
Ну и, конечно же, куда без праздничного торта.
instagram Екатерины Смольниковой
Жены забирали себе самые лакомые куски c изображением мужей.
Анна Семак веселилась с кубком по-своему.
instagram Анны Семак
И напоследок — еще немного пиротехники в честь чемпионов.
instagram Екатерины Смольниковой
Напомним, что «Зенит» стал чемпионом страны в седьмой раз в своей истории. Петербуржцы стали первыми, кому удалось это сделать так рано — за четыре тура до окончания сезона.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»