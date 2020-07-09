«Зенит» получил чемпионский кубок, из которого нельзя выпить. Но парни справились. Артем Дзюба пел «Голубую луну», партнеры отвечали ему медленно, а женам спортсменов было сладко.

Фото: instagram / коллаж

Чемпионский титул сезона-2019/20 футбольный клуб «Зенит» досрочно оформил 5 июля на выезде в Краснодаре. Праздновали после домашней победы над «Сочи». 9 июля аккаунты футболистов в соцсетях радуют подписчиков.

Сначала зенитовцы на золотом автобусе с надписью «Мы команда!» приехали к фанатам на стрелку Васильевского острова. Как это выглядело со стороны, мы уже показывали. А вот как это выглядело с позиции Артема Дзюбы в синем парике.



instagram Артема Дзюбы

instagram Артема Дзюбы

Дзюба и Азмун — это любовь навсегда, и с этим уже, кажется, ничего не поделаешь.



instagram Артема Дзюбы

Далее автобус направился к ресторану-теплоходу с чемпионским банкетом. Там же к игрокам присоединились их жены. Дождь внес свои небольшие коррективы в их внешний вид.



instagram Марины Суторминой

Внутри теплохода гостей ожидала по-настоящему праздничная атмосфера.



instagram Анны Семак

instagram Анны Семак

Особенно эффектно продолжал праздновать Артем Дзюба, спевший «Голубую луну» — максимально удачная композиция после празднования с Азмуном в раздевалке на стадионе «Краснодара».



Дзюба во время празднования чемпионства «Зенита» исполнил песню «Голубая луна» 😂😂😂



📹 инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com/ncvfka6gft — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 9, 2020

Форвард Малком и тренер Виллиам де Оливейра исполнили дуэтом бразильский хит Ai Se Eu Te Pego.



instagram Анны Семак

Под другой латиноамериканский мегахит Despacito легионеры «Зенита» и их друзья устроили танцы на стульях.



instagram Екатерины Смольниковой

Далер Кузяев отвечал на вечеринке за классику российской поп-музыки.



instagram Сердара Азмуна

Ну и, конечно же, куда без праздничного торта.



instagram Екатерины Смольниковой

Жены забирали себе самые лакомые куски c изображением мужей.



Фото: instagram Хемилли Ванегас, жены Вильяма Барриоса Фото: instagram Марины Суторминой

Анна Семак веселилась с кубком по-своему.



instagram Анны Семак

И напоследок — еще немного пиротехники в честь чемпионов.



instagram Екатерины Смольниковой

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом страны в седьмой раз в своей истории. Петербуржцы стали первыми, кому удалось это сделать так рано — за четыре тура до окончания сезона.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

