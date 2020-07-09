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09.07.2020 13:34
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Таксист, насмерть сбивший байкера на Малоохтинской набережной, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в августе 2019 года. Байкера довезли до больницы, но спасти не смогли.

Авария произошла 17 августа около 1:27 у дома 61, литера А, по Малоохтинскому проспекту. Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Hyundai Solaris следовал по второй справа полосе Малоохтинской набережной от Заневского проспекта в сторону Республиканской улицы. У дома 61 автомобилист, не убедившись в безопасности маневра, на скорости около 50–60 км/ч перестроился в крайний правый ряд, создав помеху ехавшему там с такой же скоростью мотоциклу BMW K1300R.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. От удара о такси мотоцикл перелетел через тротуар, а байкера отбросило в другую сторону. Мужчина получил сочетанную травму тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов, говорится в сообщении пресс-службы. В 2:43 он скончался в Александровской больнице.

Водитель «Соляриса» полностью признал свою вину. Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а также лишил прав на 2 года. Помимо этого, с автомобилиста взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (15)

Peshekhod
Никто никуда не перестраивался.
Просто на набережной два правых ряда до перекрестка с Малоохтинским плавно превращаются в один после перекрестка.
https://yandex.ru/maps/-/CCQlQHw8OC
Разметки или знаков на тему какой именно из этих двух рядов кончается, а какой продолжается, там нет.
Паршивое местечко. Я там всегда езжу во втором слева ряду.
stavrosmarauder
на месте байкеров договорился бы с операми и создали бы ему нарушение улосвий условки, ушел бы сидеть, можно было бы добавить еще сверху, но кому это нужно.... давайте в интернете звиздеть!
SanNik
С мотоциклистами не все так однозначно.
Сбивать их никто не собирается умышленно, но они так резко маневрируют на дорогах, что предсказать их маневры невозможно.
мотоциклистам надо учиться двигаться в потоке и понимать, что они делают.
по факту - водитель решил перестроиться в другой ряд и не увидел ночью мотоцикла ехавшего с нехилой скоростью между рядами.
любой мог оказаться на месте водителя - такое нарушение может допустить любой водитель. Проблема здесь в мотоциклисте, который беззащитен и малозаметен - любое касание на такое скорости ведет к смертельному исходу.
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