Таксист, насмерть сбивший байкера на Малоохтинской набережной, получил условный срок
В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в августе 2019 года. Байкера довезли до больницы, но спасти не смогли.
Авария произошла 17 августа около 1:27 у дома 61, литера А, по Малоохтинскому проспекту. Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Hyundai Solaris следовал по второй справа полосе Малоохтинской набережной от Заневского проспекта в сторону Республиканской улицы. У дома 61 автомобилист, не убедившись в безопасности маневра, на скорости около 50–60 км/ч перестроился в крайний правый ряд, создав помеху ехавшему там с такой же скоростью мотоциклу BMW K1300R.
Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. От удара о такси мотоцикл перелетел через тротуар, а байкера отбросило в другую сторону. Мужчина получил сочетанную травму тела с множественными переломами и повреждением внутренних органов, говорится в сообщении пресс-службы. В 2:43 он скончался в Александровской больнице.
Водитель «Соляриса» полностью признал свою вину. Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а также лишил прав на 2 года. Помимо этого, с автомобилиста взыскали 1 миллион рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.