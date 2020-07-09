В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в августе 2019 года. Байкера довезли до больницы, но спасти не смогли.



Авария произошла 17 августа около 1:27 у дома 61, литера А, по Малоохтинскому проспекту. Как сообщает 9 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Hyundai Solaris следовал по второй справа полосе Малоохтинской набережной от Заневского проспекта в сторону Республиканской улицы. У дома 61 автомобилист, не убедившись в безопасности маневра, на скорости около 50–60 км/ч перестроился в крайний правый ряд, создав помеху ехавшему там с такой же скоростью мотоциклу BMW K1300R.