Домашний матч в статусе чемпиона петербургский клуб начал ужасно, но оформил в итоге волевую победу. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» одолел «Сочи» в противостоянии двух морей.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Последние 4 тура болельщики периодически вспоминали о слове «ротация», но после победы над «Тамбовом» Семак объяснил: играют те, кто лучше готов. Тем не менее, мнение тренерского штаба поменялось после достижения результата: «Зенит» стал чемпионом в субботу в Краснодаре, и на матч против «Сочи», занимающего 11 место в турнирной таблице, из игроков основы вышло лишь 4 футболиста.

Болельщики язвительно пошутили: мол, сразу стало понятно, кто не праздновал. Эксперт в студии канала «Матч-ТВ», легенда петербургского клуба Андрей Аршавин юморил после матча: мол, может, кто на скамейке под газиками шампанского сидит. В итоге выбор тренерского штаба выпал на следующих игроков: Михаил Кержаков в воротах, Юрий Жирков и Игорь Смольников по флангам обороны, в центре — Йордан Осорио и Ярослав Ракицкий.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Для Осорио этот матч стал пятым за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге, и это автоматически означало выкуп венесуэльского защитника, который находится в «Зените» на правах аренды, а принадлежит «Порто». По ходу матча комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что у Бранислава Ивановича горе в семье, и он отправился на родину в Сербию.

Теперь отдельный вопрос: сможет ли победитель Лиги Чемпионов сыграть за «Зенит» в последних трех матчах сезона. В теории после возвращения в Россию игрока ждет двухнедельный карантин. Андрея Лунева, к слову, в заявке тоже не было, но почему основной вратарь петербургского клуба остался вне матча, выяснить не удалось. Место в опорной зоне получил выпускник Академии «Зенита» Леон Мусаев. Пару ему составил Вильмар Барриос. В группе атаки вышли Малком, Себастьян Дриусси, Алексей Сутормин и Артем Дзюба,

Перед игрой все любители футбола обсуждали понятный сюжет, который назывался очень просто: «Александр Кокорин играет против своего клуба».

Слов на эту тему сказано было много, особенно зимой, когда форвард отправился доигрывать сезон на берег Черного моря. До вторника было непонятно, сыграют ли против «Зенита» находящиеся в аренде Андрей Мостовой с Кокориным. В итоге по Мостовому представители клуба не договорились, а вот за участие вышедшего из колонии по УДО Кокорина «Сочи» необходимую сумму заплатил. Комментатор матча в эфире большого цветного телевидения Константин Генич назвал сумму: пол-миллиона долларов.



Понятно, что «Сочи» и «Зенит» многое связывает. 10 игроков петербургского клуба прошлым летом перешли в клуб Бориса Ротенберга, который многие помнят как экс-«Динамо» (Петербург). Изрядно этих футболистов вышло на поле «Газпром Арены» вечером во вторник: Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и, конечно же, Кокорин.

Старт остался за гостями: уже на 5 минуте Заболотный здорово подстроился к мячу, развернулся и открыл счет. Важная деталь: к этому моменту у игроков «Зенита» было уже две желтых карточки: на 2-й минуте «горчичник» получил Дзюба, на 4-й — Мусаев. Показалось, что арбитр матча Евгений Турбин планирует кого-то удалить. И еще показалось, что игроки петербургского клуба чуть задержались с выходом на поле: понятно, что чемпионы, но начало матча откровенно осталось за «Сочи». Есть гипотеза, что главный тренер гостей Владимир Федотов, перешедший из «Оренбурга» в команду Ротенберга по ходу зимней паузы, хотел с первых минут сыграть на предельных скоростях, и у него получилось.



Петербургские любители футбола весь июнь призывали собственных воспитанников в стартовый состав, и казалось, что выход опорника Мусаева должен был удовлетворить эти желания. Увы, выступление табасаранца Мусаева оставило спорное впечатление: полузащитник однозначно старался, но зачастую не успевал к мячу (играя с желтой карточкой и с риском удаления). На один эталонный подкат опорника пришлось три фола, один из которых — против Кокорина — однозначно на вторую желтую. Арбитр Турбин неожиданно проявил человеколюбие и не стал удалять игрока «Зенита», но уже на 44 минуте матча — за 2 минуты до перерыва — Семак Мусаева заменил (на поле появился Дуглас Сантос). Конечно же, эта замена стала сильным ударом по амбициям 21-летнего футболиста.

На 33-й минуте Дзюба изящно отыгрался с Малкомом и бразилец, купленный «Зенитом» год назад за 40 млн евро, ловко с левой пробил в «девятку» ворот Сослана Джанаева.

Во втором тайме вместо Дриусси на поле появился Сердар Азмун и именно иранец, забивший «золотой» гол в Краснодаре, помог «Зениту» оформить домашнюю победу: после подачи с левого фланга форвард грудью от штанги забил победный гол.



«Зенит» после возобновления сезона в июне очков не терял: 15 баллов в 5 матчах, 5 побед за месяц. Отдельно стоит отметить совершенно невероятную статистику дуэта нападающих петербургского клуба: Дзюба оформил очередную голевую передачу, а Азмун забил очередной гол. Для форварда эта передача стала 12-ой (3 подряд в трех турах), всего по системе гол+пас Артем набрал 28 очков (16+12). Для иранца этот матч стал 14-м.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

После матча в центре поля стремительно возвели сцену для награждения. Команда в золотых футболках отправилась получать золотые медали. Рядом стоял новый кубок победителей российской лиги. Предыдущий за 5 чемпионств отправился на вечное хранение в офис петербургского клуба. Новый был сделан по дизайну бюро Артемия Лебедева. Острословы отмечали трезвенническую природу трофея: из кубка РПЛ, как и из кубка мира, невозможно выпить.

Команду поздравил президент Российского Футбольного Союза, глава «Газпромнефти», экс-президент клуба Александр Дюков: «Завершение сезона стало очень важным для всего российского футбола и для болельщиков. И в итоге мы имеем чемпиона, который стал чемпионом на поле по спортивному принципу».



Эмоциональную точку в церемонии награждении поставил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: «Мы еще раз доказали, что мы сильнее всех».

Федор Погорелов для «Фонтанки.ру»

