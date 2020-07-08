Отголоски «бандитского Петербурга»: одного из лидеров братской ОПГ Олега Маковоза могут выпустить из колонии в Ленобласти на семь лет раньше срока

Один из лидеров братской ОПГ Олег Маковоз, известный в определенных кругах под прозвищем Маклауд, может выйти на свободу на семь лет раньше. Тосненский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном его освобождении, передаёт 47news 8 июля.

Суд принял во внимание положительную характеристику осуждённого, благодарственные письма и поощрения из исправительной колонии № 4 в Форносово, администрация которой также не стала возражать против освобождения 51-летнего Маковоза раньше установленного срока.