Отголоски «бандитского Петербурга»: одного из лидеров братской ОПГ Олега Маковоза могут выпустить из колонии в Ленобласти на семь лет раньше срока
Один из лидеров братской ОПГ Олег Маковоз, известный в определенных кругах под прозвищем Маклауд, может выйти на свободу на семь лет раньше. Тосненский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном его освобождении, передаёт 47news 8 июля.
Суд принял во внимание положительную характеристику осуждённого, благодарственные письма и поощрения из исправительной колонии № 4 в Форносово, администрация которой также не стала возражать против освобождения 51-летнего Маковоза раньше установленного срока.
Родившийся в Иркутской области Олег Маковоз официально был руководителем петербургского фонда содействия гуманитарным программам, возглавлял охранную фирму «Стронг». В 2003 году баллотировался на выборах в Госдуму от Народной партии. Предполагается, что он был одной из центральных фигур организованной преступной группировки из города Братска (Иркутская область), действовавшей в период «бандитского Петербурга». Их связывали с громким убийством Константина Яковлева, по прозвищу Могила, и подготовкой покушения на главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина.
В июне 2009 года Олега Маковоза приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Ему вменялась организация убийства генерального директора компании «Татинвестнефтегазстрой» Рустама Равилова, известного как Рома Маршал. Покушение произошло 9 июля 2003 года во дворе офиса на улице Мира. По BMW авторитетного бизнесмена выпустили автоматную очередь. На месте был убит охранник, сидевший на переднем сиденье, сам Равилов от полученных ран скончался в больнице. Следствие установило, что Маковоз был одним из организаторов расстрела, так как хотел выйти из-под опеки Маршала. Также в канве уголовного дела оказались посягательство на жизнь депутата Госдумы Башира Кодзоева, похищение директора Корниловского фарфорового завода и вымогательство.
Маклауд был изолирован в марте 2004 года. К осени 2019-го он провел в СИЗО больше двух третей отведенного срока и формально мог рассчитывать на УДО. Но тогда суд удовлетворить ходатайство отказался. С учетом проведенного в СИЗО времени Олег Маковоз выйдет на семь лет раньше.