Участок номер 13. Как одна фраза Роспотребнадзора заперла в психиатрической больнице более 200 медиков

Две сотни медработников заперли в психлечебнице из-за коронавируса, который у них не диагностирован. Вынужденная изоляция от семей и нормальной жизни не отменила голосование по поправкам к Конституции.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Мы засыпаем под крики пациентов и просыпаемся под их крики», - рассказала «Фонтанке» медсестра Юлия, которая уже четвертую неделю заперта в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца вместе с 222 своими коллегами. Впрочем, в отличие от, например, временного госпиталя в «Ленэкспо», периметр люди в форме не охраняют и дверь снаружи не заперта. Но медикам пригрозили уголовной ответственностью, если они покинут помещение.

Обсервация из-за угрозы распространения коронавируса для сотрудников психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца началась 16 июня. А 18 июня стало известно, что в больнице обнаружен коронавирус. Спустя положенные две недели обсервации сотрудники получили справки о том, что ковида у них нет. Но покинуть больницу без соответствующего распоряжения Роспотребнадзора медики не могли.



3 июля медики обратились за помощью в профсоюз «Альянс врачей».

7 июля в больнице прошла проверка Роспотребнадзора.

Сотрудники психиатрической больницы, по их собственным словам, находятся на грани нервного истощения. На время обсервации их поселили в те же палаты, где находятся их пациенты — специальных помещений на случай вынужденной изоляции персонала в больнице не предусмотрено.

«Происходит полное беззаконие и уничтожение человеческого достоинства, - рассказала «Фонтанке» медсестра Юлия, которая не может вернуться домой три недели. - 21 день здоровых людей со справками об отсутствии коронавируса, после окончания двухнедельной обсервации, продолжают держать взаперти по распоряжению Роспотребнадзора. Причем Роспотребнадзор не указывает причины. Мы живем на отделении, 24 часа в сутки с больными людьми, которые кричат по утрам, по вечерам и по ночам. В палатах нет дверей, на всю больницу 5 унитазов, кабинки не запираются. До 26 июня не было горячей воды. Из 17 отделений только на двух были положительные результаты по коронавирусу, все отделения надежно изолированы друг от друга. Сейчас коронавируса в больнице нет ни у медиков, ни у пациентов».



Формально никто не стоит у выхода из больницы с автоматом, двери снаружи не заперты. Но дисциплинированные сотрудники не покидают рабочее место, потому что в распоряжении Роспотребнадзора есть стандартная формулировка: «Неисполнение предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и уголовную ответственность по статье 236 УК РФ». Ее медики восприняли всерьез, почти как угрозу.

Самые отчаявшиеся даже пытались написать заявления об увольнении. Но эти заявления у них просто не приняли — в силу экстремальной ситуации.

«Фонтанка» направила запрос в управление Роспотребнадзора по Петербургу. В комитете по здравоохранению изданию сообщили, что в курсе ситуации, но повлиять на нее может только постановление Роспотребнадзора. И.о. главного врача больницы Святого Николая Чудотворца Андрей Лесков отказался комментировать работу надзорного ведомства, однако отметил, что, по его сведениям, уже готовится постановление, которое освободит персонал больницы от вынужденного карантина. «В ближайшее время это постановление будет у меня», - сказал Лесков.



«Руководство больницы делает все возможное, чтобы нас выпустили. Нам разрешены передачи от родственников, кормят нас хорошо, - говорит Юлия. - Но администрация не может расширить метраж помещений и всем сотрудникам выделить хотя бы нормальные койки. Роспотребнадзор не реагирует на нашу ситуацию. Мы писали президенту. И я хочу задать вопрос Владимиру Владимировичу: почему никакой реакции на наши обращения нет?»

Кстати, несмотря на карантин, в больнице Святого Николая Чудотворца исправно отработал участок для голосования за номером 13. По данным системы «ГАС Выборы» 493 человека - или 95,73% избирателей - на этом участке поставили галочки за поправки к Конституции РФ. По словам сотрудников больницы, голосование было организовано хорошо. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

