Метод успешный, но лечить нечем. Петербург близок к кризису ковидной плазмы

Смольный с телеэкранов посылает SOS переболевшим горожанам. Если верить официальным цифрам, и без того скудные донорские запасы на исходе.

автор фото Эмин Джафаров/«Коммерсантъ»

Два месяца исполнилось петербургской экспериментальной программе лечения COVID-19 переливанием плазмы от носителей антител. За это время в доноры зачислили около 100 человек — 0,5 % от всех выздоровевших. Низкую явку обеспечивают дачный сезон, отсутствие внятной информационной кампании и нерешительность чиновников. Они не спешат платить по 5000 рублей.

О создании базы доноров, победивших коронавирус, петербургский штаб сообщил в конце апреля. Первую плазму собрали 7 мая. За два месяца доноры сдали 67 литров. Их разделили на 164 дозы и влили в кровь 84 пациентов. Шестьдесят уже выписали.



«Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания при отсутствии вакцины», — сказал 4 июля вице-губернатор Олег Эргашев. Через пару дней он вышел в телеэфир и призвал доноров быть активнее.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Петербурга, на данный момент в службе экспедиции — то есть готовы к выдаче больницам по их заявке — хранятся 7,5 литра иммунной плазмы, или 25 доз. Этого запаса хватит на 12–13 пациентов. По официальным данным, в городе коронавирусом заражены около 6 тысяч человек. Процент тяжелых пациентов, которым показана терапия ковидной плазмой, неизвестен.

Проблему донорской активности признает Городская станция переливания крови. Пресс-секретарь учреждения Станислав Давыдов сообщил «Фонтанке», что за два месяца на станцию обратились 215 переболевших ковидом. Половину забраковали по медицинским показаниям. В сухом остатке в петербургском реестре доноров плазмы сейчас около 100 человек.

На станции переливания низкую явку объясняют серьезным медотбором, дачным сезоном и личным нежеланием.



Смольный планировал простимулировать донорскую посещаемость, о чем «Фонтанка» писала два месяца назад https://www.fontanka.ru/2020/05/07/69246733/. Власти хотели платить по 5–7 тысяч рублей за разовую сдачу плазмы. Проект правительственного постановления о выделении комздраву из резервного фонда Петербурга 1,5 миллиона рублей лежит на согласовании в юридическом комитете. Этой суммы хватит на дополнительную выплату за 180 литров. Каждые 600 миллилитров будут стоить 5000 рублей.

А пока доноры-реконваленсценты (то есть переболевшие) получают в пределах 2000 рублей. Им также компенсируют усиленное питание от 630 до 2000 рублей.

Петербург скромно смотрится на фоне Москвы. За два месяца столица показала кратный отрыв — донорами стали 1100 человек (1% от переболевших), реципиентами — 600 больных, а объемы запасов плазмы превысили 700 литров. Выплаты донорам по 5000 рублей Собянин установил еще в апреле.

Москва пополнила свои запасы на пике пандемии, говорит пресс-секретарь Городской станции переливания крови Станислав Давыдов. Столица внедрила экспериментальный метод лечения тогда, когда его активно обсуждали, а режим самоизоляции не позволял переболевшим москвичам разъезжаться по дачам.



Впрочем, Смольному можно попенять за слабую информкампанию. На сайте городской администрации можно найти считаное количество сообщений об эффективности терапии иммунной плазмы. Они привязаны к информационным поводам — первому забору плазмы, первым успешным результатам, Дню донора. Особняком стоит выступление вице-губернатора Эргашева, но оно скорее жест отчаяния, нежели популяризация донорства.

Чтобы добиться успеха, Москве пришлось пойти на риск. Она выбила себе эксклюзивное право на внедрение экспериментального лечения в трех клиниках еще до официального разрешения Минздрава. Впервые клиническое использование патогенредуцированной плазмы, основанное на концепции пассивной иммунизации, упоминается в 6-й версии рекомендаций министерства о лечении COVID-19, опубликованной 27 апреля. Это были общие сведения о методе, не более. Протоколы клинического применения плазмы, включая определение показаний и противопоказаний и порядок обследования донора, разработали позже. Эта информация вошла в 7-ю версию рекомендаций Минздрава, опубликованную 3 июня 2020 года.



Донорами ковидной плазмы могут стать лица от 18 до 55 лет, с массой тела более 50 килограммов, через 14 дней после исчезновения клинических симптомов.

Доказанного эффекта лечения плазмой нет, сказал «Фонтанке» завкафедрой трансфузиологии Института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического центра имени Пирогова профессор Евгений Жибурт.

«Ковид-то новый. Лечение экспериментальное или симптоматическое. По-серьезному, эффективность терапии проверяется исследованиями. Например, берем случайных людей. Одним переливаем плазму иммунную, а другим — обычную. И смотрим, что получится. Может, обычная так же работает. Такие исследования на планете идут, но законченных нет», — говорит профессор.

По его словам, российское медицинское руководство отталкивается от логики «надо же чем-то лечить» и даже дозировка плазмы пока не изучена.

«В обычной жизни мы переливаем плазму для коррекции дефицита факторов свертывания, а не иммунной системы, — объясняет Жибурт. — И у нас есть дозировка в зависимости от массы тела реципиента. Но в отношении иммунной плазмы здесь больше вопросов, чем ответов. Иммунный ответ совершенно разный у людей. И что содержится в ковидной плазме — загадка природы».



Но некоторые вещи известны доподлинно, продолжает Жибурт. К донорству не допускают рожавших или делавших аборты женщин. Переливание их плазмы с высокой вероятностью повредит легкие реципиента.

«Отличие женщины от мужчины в том, что они иногда беременеют. Плод наполовину состоит из папы. И в процессе беременности женщина частенько иммунизируется к человеческому лейкоцитарному антигену (HLA), — говорит профессор. — С каждой беременностью на четверть увеличивается риск иммунизации. Весьма вероятно, что по крови женщины плавают антитела к плоду. И по закону подлости реципиент, которому плазму перельют, может быть с тем же фенотипом по системе HLA. И у него развивается острое повреждение легких. Это доказано в 1985 году. Во многих развитых странах плазму женщин не переливают вообще. Ну и нам надо к этому стремиться. В конце концов, есть масса других способов, как использовать женщину».

В июне один из крупнейших частных исследовательских центров мира «Клиника Майо» (США) опубликовал результаты лечения 20 тысяч человек переливанием плазмы доноров-реконваленсцентов. Менее 9 % пациентов (1711) умерли в течение недели. Из побочных эффектов ученые отметили тяжелую аллергическую реакцию, циркуляторную перегрузку (реакция на переливание), остановку сердца.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»