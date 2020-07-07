Европейские футбольные клубы потеряли 4 млрд евро из-за коронавируса

Ассоциация европейских клубов (ECA) подсчитала финансовые потери европейских футбольных клубов от эпидемии коронавируса. Как сообщили на официальном сайте организации, в совокупности клубы недосчитаются за два сезона (2019/20, 2021/22) 4 млрд евро.



«Результаты показывают, что финансовое воздействие COVID-19 на европейские клубы, насколько мы можем видеть сейчас, уже является сейсмическим шоком, даже при том, что большинство соревнований возобновляются», — заявил исполнительный директор ассоциации Чарли Маршалл.