Европейские футбольные клубы потеряли 4 млрд евро из-за коронавируса

Ассоциация европейских клубов (ECA) подсчитала финансовые потери европейских футбольных клубов от эпидемии коронавируса. Как сообщили на официальном сайте организации, в совокупности клубы недосчитаются за два сезона (2019/20, 2021/22) 4 млрд евро.
«Результаты показывают, что финансовое воздействие COVID-19 на европейские клубы, насколько мы можем видеть сейчас, уже является сейсмическим шоком, даже при том, что большинство соревнований возобновляются», — заявил исполнительный директор ассоциации Чарли Маршалл.
Все европейские чемпионаты были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса. Большинство в мае — июне возобновились, как, например, Российская премьер-лига. Однако во Франции, Бельгии и Голландии приняли решение завершить сезон досрочно, и, возможно, не зря.
Сразу в нескольких клубах РПЛ после продолжения чемпионата были выявлены массовые случаи заболевания, из-за чего командам пришлось отправлять на матчи молодежные состав, переносить игры или получать технические поражения за неявку.