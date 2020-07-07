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07.07.2020 16:38
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Европейские футбольные клубы потеряли 4 млрд евро из-за коронавируса

Ассоциация европейских клубов (ECA) подсчитала финансовые потери европейских футбольных клубов от эпидемии коронавируса. Как сообщили на официальном сайте организации, в совокупности клубы недосчитаются за два сезона (2019/20, 2021/22) 4 млрд евро.

«Результаты показывают, что финансовое воздействие COVID-19 на европейские клубы, насколько мы можем видеть сейчас, уже является сейсмическим шоком, даже при том, что большинство соревнований возобновляются», — заявил исполнительный директор ассоциации Чарли Маршалл.

Все европейские чемпионаты были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса. Большинство в мае — июне возобновились, как, например, Российская премьер-лига. Однако во Франции, Бельгии и Голландии приняли решение завершить сезон досрочно, и, возможно, не зря.

Сразу в нескольких клубах РПЛ после продолжения чемпионата были выявлены массовые случаи заболевания, из-за чего командам пришлось отправлять на матчи молодежные состав, переносить игры или получать технические поражения за неявку.

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Комментарии (2)

261889661
Надеюсь, этим деньгам найдется лучшее применение, чем выплаты запредельных гонораров пинателям мячика!
DEMOMON
И что? Нам их теперь пожалеть надо?
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