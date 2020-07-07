Полезная привычка. Что возьмут люди из самоизоляции в обычную жизнь

Постепенное снятие ограничений не означает, что люди моментально откажутся от всего, что использовали в самоизоляции. Удаленная работа, онлайн-шопинг и онлайн-развлечения, ношение масок и социальная дистанция — то, что во время эпидемии делали вынужденно, — кто-то по привычке, а кто-то вполне осознанно возьмет в дальнейшую жизнь.

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Вместе с обстоятельствами трансформируется и бизнес. О том, как отразилась эпидемия, ограничения и самоизоляция на поведении людей, что они предпочитают покупать и как, и что готовы предложить им компании из разных отраслей, обсудили участники заочного круглого стола «Фонтанки». Эпидемия коронавируса изменила и повседневную жизнь людей, и их отношение к этой жизни. По мере роста заболеваемости даже те, кто изначально не воспринимал коронавирус всерьез, в большинстве своем изменили мнение. — Пока уровень заболеваемости не достиг высоких цифр, часто встречалось пренебрежительное отношение, бравирование, отрицание ситуации, которое сменилось тревожным настроением, опасениями, а у некоторых доходило до паники, — рассказал Андрей Каменюкин, врач-психотерапевт, генеральный директор ООО «Клиника когнитивной психотерапии». — Но по мере того, как мы адаптировались к пандемии, уровень страха стал уходить, паника — отступать, и люди стали спокойнее относиться к ситуации.

Постепенно коронавирус стал частью бытия, частью контекста, в котором мы находимся. «Я бы сказал, что из-за него в целом повысился уровень тревожности», — пояснил Андрей Каменюкин, отмечая, что очередь людей, тревожащихся из-за того, что происходит в мире, к психотерапевту не выстроилась. Но без изменений в повседневной жизни не обошлось. Ушел в онлайн, вернусь не скоро Несмотря на активное внедрение Интернета в нашу жизнь, для многих IT-технологии до сих пор казались чем-то сложным. Сейчас же осваивать их пришлось, пусть и добровольно-принудительно. — Мы можем предполагать, что для кого-то это станет ценным опытом, который показал: не надо бояться всего, что связано с онлайном, — отметил Андрей Каменюкин. — Такой своеобразный тренинг, который поменял модель поведения. Пандемия отменила и привычные развлечения: походы в кинотеатр, на футбольные матчи, прогулки по городу, путешествия. — Для многих это оказалось возможностью, хоть и вынужденной, освоить новые сервисы, — сообщил директор по продажам на массовом рынке МТС Георгий Чуравцов. — Согласно индексу цифровой активности петербуржцев, который мы замеряли на протяжении нескольких недель, все это время лидировали категории развлекательных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ.

— Баланс коммуникации смещается от офлайна к онлайну, — подтвердил основатель международной IT-компании CITYLIFE Михаил Ковшов. — Когда все это началось, нам нужно было привыкать к коммуникации в Сети, ведь это значительно сложнее — даже видеоконференция не передает до конца харизму, энергетику. Поэтому надо учиться выстраивать доверительные отношения онлайн. В то же время он подчеркнул, что такие коммуникации могут быть более эффективными: если раньше за день можно было провести 2–3 встречи, то теперь — в два раза больше, т. к. не приходится тратить время на дорогу. Вся эта ситуация стала мощным стимулом для развития разнообразных сервисов для онлайн-коммуникаций, развлечений и т. п. Например, CITYLIFE разработала для участников экосистемы собственную платформу для вебинаров и видео-конференц-связи. Сервис МТС ТВ во время карантинных ограничений предложил подписчикам подключить пакет продуктов для организации жизни на карантине: помимо телевидения, пользователь (а это мог быть абонент любого оператора) получал сразу развлекательный и информационный контент, онлайн-консультацию с врачом, доступ к программам тренировок и рекомендациям по питанию, сотням тысяч книг и миллионам музыкальных треков и радио.

— Таким образом мы протестировали возможности экосистемного предложения, но главной его движущей силой стала развлекательная платформа МТС ТВ, — заявил Георгий Чуравцов. — В общей сложности за время самоизоляции число ее пользователей выросло почти в полтора раза, при этом после выхода люди оставались с сервисом и дальше — более трех четвертей тех, кто подписался на продукты во время карантинных акций, продолжали пользоваться сервисом и по их завершении. Онлайн можно теперь посещать и концерты — например, в Петербурге (хотя в случае с онлайном география уже не так важна) прошли концерты группы The Hatters и Вячеслава Бутусова, каждый из которых собрал больше 5 млн зрителей. — Для «живых» концертов это недосягаемая цифра, — прокомментировал Георгий Чуравцов. — Мы понимаем, что у направления VR-концертов большой потенциал и после пандемии, так как зритель сможет посмотреть концерт любимой группы с эффектом присутствия, даже если та выступает на другом конце страны. Относительно дальнейшего спроса на онлайн-технологии мнения пока расходятся.

Андрей Каменюкин, например, считает, что в большинстве случаев люди вернутся к оффлайну, как только ограничения будут сняты. А Георгий Чуравцов уверен, что жители всей страны готовы использовать технологии. И хотя большинство этих сервисов существовало и ранее, но именно в нынешних условиях они стали востребованы повсеместно, люди получили возможность их попробовать и теперь будут продолжать ими пользоваться. Магазин на диване Интернет-торговля активно развивалась и до кризиса, но коронавирусные ограничения также сделали этот процесс более интенсивным. Например, многие непродовольственные магазины и вовсе не могли работать долгий срок, поэтому онлайн-каналы стали для них единственной возможностью для существования. Активизировались также службы доставки — опасаясь заразиться, многие люди предпочли не ходить даже в работающие магазины. Банки, через которые проходят средства, полученные от реализации интернет-заказов, отмечают резкий подъем. Так, в Северо-Западном банке Сбербанка темп роста количества транзакций в Петербурге с марта по июнь составил 149 %. Для сравнения: в мае 2019 количество операций составляло 553 тыс. с объёмом 1,8 млрд, а в мае 2020 — 1,4 млн операций с объёмом 5,05 млрд рублей.

— Если говорить про повышения транзакционных операций за период март — июнь, то в первую очередь это супермаркеты, продуктовые магазины, магазины с широким ассортиментом товаров для дома и основные интернет-магазины крупных маркетплейсов, которые в период самоизоляции сконцентрировали на себе обороты различных категорий торгового эквайринга, — рассказал Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» — директор головного отделения по Санкт-Петербургу. Естественно, вырос спрос и со стороны торговых точек, подключенных к интернет-эквайрингу Сбербанка в Петербурге: с марта по май 2020 года их количество выросло на 17 %. В прошлом году темпы роста были ниже: за весну прирост составил 6 %. Чтобы помочь бизнесу в непростой ситуации, Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через Интернет, до 30 сентября 2020 года. Льготная ставка распространяется на компании, продающие в розницу продукты, медицинские товары, бытовую технику и средства связи стоимостью до 20 тыс. руб., одежду и товары повседневного спроса. Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса без дополнительной угрозы для здоровья клиентов банка. Также Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс, чтобы помочь предпринимателям и обеспечить покупателям возможность по-прежнему совершать оплату безопасным бесконтактным способом.

Анатолий Песенников отметил, что объемы интернет-эквайринга росли еще до введения карантинных мер, поэтому тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем. Кроме того, по его словам, наблюдается повышенный спрос на сервис «Плати QR» — прием платежей с помощью графического кода, позволяющий совершать оплату бесконтактно. — Чтобы сохранить доход, многие предприниматели были вынуждены изменить схему работы и перейти в режим доставки. Для обеспечения максимального комфорта и безопасности совершения платежей все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса «Плати QR», — сказал он. Сбербанк активно развивает это направление. Уже доступны новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж: на кассе супермаркета и в вендинговом автомате. А сейчас у предприятий появилась возможность интегрировать оплату по QR-коду в сайты и тем самым дать клиентам новые возможности. — После тех условий изоляции, что были продиктованы нам всем пандемией, клиенты банков, которые покупкам онлайн предпочитали поход в магазин, теперь с большей вероятностью сделают выбор в пользу покупок из дома, — прокомментировал он. — Во-первых, это сейчас безопаснее всего, во-вторых, позволяет экономить время, а в-третьих, люди быстро привыкают ко всему хорошему. И бизнес, если желает получать доход, должен прислушиваться к потребностям клиента.

Михаил Ковшов также подтвердил рост спроса на все категории товаров в онлайне — кроме тех, которые нужно обязательно увидеть и потрогать своими глазами, чтобы убедиться в качестве. Среди категорий, по которым продажи выросли особенно активно: товары для дома, для дачи и сада, а также для красоты и здоровья. Прирост транзакций в категории «Товары для дома, ремонта и дачи» составил порядка 40 %. Объяснить это достаточно легко: люди стали больше времени проводить дома, часть даже мигрировала за город, а эпидемия заставила их больше думать о здоровье. В то же время Михаил Ковшов подчеркнул: даже если сейчас падение спроса на различные товары не ощущается, то уже к концу года все ощутят эффект от кризиса. — Все деньги были освоены в начале года, так как в ситуации неопределенности люди предпочитали вложить их сейчас — не так активно, как в 2014 году, когда скупали холодильники и телевизоры, но все равно это даст экономический эффект к концу года, — отметил он, — поэтому люди будут искать возможность покупать товары со скидками, без лишних посредников и доплат. По его словам, в такой обстановке будут активно развиваться экосистемы, позволяющие их участникам экономить на товарах и услугах. — Мир меняется и смещается в сторону создания сообществ, — отметил он. — Только объединившись, мы можем пройти тот кризис, который переживает весь мир. Когда есть бизнес — поставщики товаров и услуг, потребители и тот, кто масштабирует эту экосистему. Это общемировой тренд. Если раньше была доля сомнений, не рано ли мы это начали, то кризис показал, что мы это сделали своевременно. По его словам, сообщества, существовавшие раньше офлайн — в виде закрытых клубов или соседских объединений, — переходят полностью в онлайн. Это дает возможность для быстрой коммуникации, отслеживания потребительских предпочтений и вовлечение людей в формирование продукта. Без офиса, но с работой Во время самоизоляции все, кто мог себе это позволить, перевели сотрудников на удаленную работу. По мере снятия ограничений люди возвращаются в офисы, однако понятно, что вернутся не все. Опыт показал, что удаленная работа может быть удобной и для руководителя, и для работника. — Дистанционный формат может давать больший результат: коммуникации с коллегами носят более деловой характер, люди не задерживаются у кулера с водой или за чашкой кофе, — считает Михаил Ковшов. — Кроме того, дистанционная работа дает возможность уменьшить затраты на аренду офисов, а сотрудникам — время на проезд. Михаил Ковшов также отмечает, что «удаленка» меняет отношение работодателей к кадровой политике: можно нанимать людей по всему миру, нет ограничений по географии, поэтому можно брать лучшие мозги, усиливается конкуренция. Правда, в ситуации растущей безработицы, вероятно, государство будет регулировать долю людей, которых компании должны все-таки трудоустроить локально. — Для кого-то вариант онлайн-работы на дому приемлем и более удобен, но не для всех, — считает Андрей Каменюкин. — Есть разные условия среды, и не всем комфортно работать дома, когда рядом дети, родственники, нет отдельного помещения для работы. Но то, что у людей появился такой опыт, — безусловно, полезно, чтобы показать: и такой формат работы тоже возможен. Среди отрицательных опытов «удаленки» он привел пример работы клиники в онлайн-формате. Оказалось, что не всегда у клиентов есть возможность организовать пространство, чтобы пообщаться со специалистом даже в течение часа. Что уж говорить о целом рабочем дне. Без вредных привычек Привычки, сформировавшиеся за время самоизоляции и эпидемии коронавируса, могут быть как полезными, так и вредными, отметил Андрей Каменюкин. Например, привычка делать что-то в Интернете может быть нужной в будущем и в работе, и в общении с близкими. А вот привычка справляться со стрессом и тревожностью психоактивными веществами, алкоголем и т. п., по словам специалиста, приводит к формированию патологических психических состояний и расстройств. — Если последствия конструктивные, то стоит продолжать, культивировать, если негативные — надо от них отказываться, — пояснил он, — а если проблема зависимости появилась, нужно обратиться к специалистам. Главной пост-коронавирусной привычкой, по словам Андрея Каменюкина, должно стать умение воспринимать неопределенность с минимальной тревогой: — Мы живем в условиях, в которых есть определенный риск, мы не можем его отрицать, но не можем получить никаких гарантий. Интенсивные переживания — самая неконструктивная стратегия: чем больше мы паникуем, тем менее эффективно мыслим, тем хуже работает центр принятия решений в мозге и вероятность ошибок вырастает. Понятно, что абсолютно спокойным оставаться в такой ситуации нельзя: одних волнует непосредственно болезнь, других — ограничения, третьих — срыв планов. Но если научиться воспринимать ситуацию сейчас с небольшим волнением, то это поможет минимизировать стресс в будущем, когда человек столкнется с неопределенностью. А для этого главная рекомендация — осмыслить то, что человек может сделать в этой ситуации, осознать, на что может влиять, и не пытаться контролировать то, на что никак не может изменить, резюмировал Андрей Каменюкин. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»