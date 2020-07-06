У вас дом не треснет? Отель «Первой мебельной фабрики» вновь швартуется к Петроградской набережной

«Первая мебельная фабрика» согласовала с петербургскими чиновниками условия возобновления инвестпроекта стоимостью более 1 млрд рублей. Жилой дом в Пинском переулке, о который уже споткнулось строительство, признан частично аварийным и готовится к расселению на время работ по капремонту. Пока Фонд капремонта будет чинить стены и перекрытия, застройщик со стороны своего участка займется укреплением фундаментов.

О том, что строительство четырехзвездочной гостиницы на Петроградской набережной, 24, может быть в ближайшее время возобновлено, «Фонтанке» рассказал директор инвестора, «Первой мебельной фабрики», Александр Шестаков. «Проект находится в экспертизе. Разрешение на строительство планируем получить в сентябре», — сказал он. Если работы начнутся в этом году, то завершатся в 2022-м, пояснил он.



Десятиэтажный отель на 142 номера, в который должен был въехать крупный международный оператор Radisson Hotel Group, изначально планировалось возвести к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Но уложиться в сроки не удалось «из-за огромного количества согласований», и сдачу сдвинули на 2020 год. В начале 2018-го проект авторства «Студии 44» Никиты Явейна представили на Градсовете. Инвестор пообещал сохранить двухэтажный особняк 18-го века на набережной, а отель поставить «фоном» позади слева, заполнив пространство до брандмауэров соседних зданий по Пинскому переулку и набережной.

Но инициатива инвестора попала под «каток» спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, известного защитника Петроградской стороны от неуемных аппетитов девелоперов. На встрече с жителями сыпались претензии: как к высоте будущего здания, которое оставит жильцов дома в Пинском переулке, 4, без солнца и воздуха, так и к опасности самих работ для устойчивости примыкающего здания. Хотя сами авторы проекта настаивали на обратном: если ничего не строить, то брандмауэр дома в Пинском переулке через несколько лет окончательно «поплывет», его уже и сейчас сверху донизу прорезает огромная трещина. Но Вячеслав Макаров встал горой за страхи жителей. «Не вздумайте объявить войну Петроградскому району. Разговаривайте, договаривайтесь. И пока для жителей этот проект не будет привлекательным, его здесь не будет», — предупредил он инвестора.

Спустя два года напряженных переговоров консенсус был найден. По информации «Фонтанки», устраивающая всех схема была согласована на уровне профильных вице-губернаторов еще в прошлом году, но еще почти год понадобился на подготовку реализации. Предполагается, что, получив разрешение на строительство, девелопер будет проводить работы в тандеме с городом. Дом в Пинском переулке должны включить в программу капремонта, за которым последует расселение двух аварийных парадных в маневренный фонд. Во время этих работ сможет выйти на стройплощадку и «Первая мебельная фабрика»: ей со своего участка предстоит провести укрепление фундаментов.

«Начинать строить, не решив проблемы соседнего дома, опасно. Нужно проводить ремонт. Это совмещенные процедуры — строить и ремонтировать соседний дом», — подтвердил «Фонтанке» Александр Шестаков.

За время простоя проект подорожал. Если раньше затраты оценивались в 600 млн — 1 млрд, то теперь 1,1–1,2 млрд рублей. Гостиница будет работать под брендом Radisson, а не Radisson Blue, как предполагалось изначально, но контракт с оператором в силе, отметил Шестаков.



Сейчас мяч на стороне Смольного. Дом в Пинском переулке, 4 (официальный адрес — ул. Чапаева, 11/4) построен в 1860–1910 годах: 13 парадных, 5–6 этажей. Наибольшие опасения вызывает состояние 10-й и 11-й парадных. Обследование, проведенное в декабре 2019 года, выявило трещины на несущих стенах высотой более 8 рядов кирпичной кладки с раскрытием до 8 мм, а также по фундаменту, между перекрытиями и несущими стенами. Состояние выходящей на Петроградскую набережную стены — аварийное. «В настоящее время трещины частично затампонированы цементным раствором, данная мера является недостаточной для восстановления несущей способности кирпичной кладки. В ходе дальнейшей эксплуатации возможно развитие трещин в стенах здания под влиянием температурно-влажностных деформаций», — говорится в техзадании на проектирование противоаварийных работ. Вывод — необходимо временное усиление конструкций здания, а также усиление фундамента, укрепление кладки капитальных стен и починка перекрытий.

Конкурс на проектирование противоаварийных работ Фонд капитального ремонта разыграл еще 8 июня, следует из данных портала госзакупок. Окончание срока исполнения — 16 августа. Но глава Петроградского района Иван Громов сообщил «Фонтанке»: проектные работы уже находятся в финальной стадии и могут быть завершены раньше.

