«О, холодненькая пошла». В бар Петрозаводска голый мужчина пришел утолить жажду
Житель Петрозаводска решил, что так часто приходит в бар, что уже можно ничего не стесняться. Постоянный посетитель заведения пришел голым, чтобы попить водички.
Как сообщает ИА «Республика» 6 июля, неадекватный голый мужчина в шесть утра прибежал в бар с улицы без одежды. Одинокому в ранний час бармену он стал говорить, что очень хочет пить.
Мужчина, который является завсегдатаем заведения, перемахнул через стойку и перепробовал воду из пары бутылок, но оказался недоволен её вкусом. После этого он налил жидкость из крана в пустую бутылку и ушел из бара.
На улице его догнали вызванные барменом сотрудники вневедомственной охраны и отправили на осмотр к психиатрам в больницу поселка Матросы.
Сам инцидент, как уточняет «Республика», был 3 июля.