Житель Петрозаводска решил, что так часто приходит в бар, что уже можно ничего не стесняться. Постоянный посетитель заведения пришел голым, чтобы попить водички.



Как сообщает ИА «Республика» 6 июля, неадекватный голый мужчина в шесть утра прибежал в бар с улицы без одежды. Одинокому в ранний час бармену он стал говорить, что очень хочет пить.