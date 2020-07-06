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06.07.2020 16:21
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«О, холодненькая пошла». В бар Петрозаводска голый мужчина пришел утолить жажду

Житель Петрозаводска решил, что так часто приходит в бар, что уже можно ничего не стесняться. Постоянный посетитель заведения пришел голым, чтобы попить водички.

Как сообщает ИА «Республика» 6 июля, неадекватный голый мужчина в шесть утра прибежал в бар с улицы без одежды. Одинокому в ранний час бармену он стал говорить, что очень хочет пить.

Мужчина, который является завсегдатаем заведения, перемахнул через стойку и перепробовал воду из пары бутылок, но оказался недоволен её вкусом. После этого он налил жидкость из крана в пустую бутылку и ушел из бара.

На улице его догнали вызванные барменом сотрудники вневедомственной охраны и отправили на осмотр к психиатрам в больницу поселка Матросы.

Сам инцидент, как уточняет «Республика», был 3 июля.

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Комментарии (2)

262130721
Злостный нарушитель перчаточно-масочного режима. Надо его к ответственности привлечь.
krasnonosov
А тут всё улицу Рубинштейна ругают.
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