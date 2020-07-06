Фитнес-залы открылись для горожан 6 июля, правда, не в полном составе. «Фонтанка» показывает, как выглядит их первый рабочий день после тотальной самоизоляции.

Фото: пресс-служба Alex Fitness

После долгого перерыва в Петербурге с понедельника открылись фитнес-клубы. Всего в городе должны заработать около 80% центров. Исключение составляют маленькие точки, которые не пережили пандемию. Еще примерно 150 залов пока не могут даже запросить разрешение на открытие, поскольку находятся в торговых центрах. Оставшиеся сегодня приняли своих первых клиентов как положено: по записи и с соблюдением социальной дистанции.



На снимках видно, что каждый второй тренажер закрыт, а сотрудники центров работают в масках и перчатках. На полу появилась разметка, призывающая соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Фото: пресс-служба Alex Fitness Фото: пресс-служба Alex Fitness Фото: пресс-служба Alex Fitness Фото: пресс-служба Alex Fitness Фото: пресс-служба Alex Fitness

Сбылась мечта застенчивых посетителей: заниматься в зале теперь можно и даже нужно в гордом одиночестве. Стоять в очереди к тренажеру тоже не приходится. По правилам, на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м площади зала и 10 кв. м бассейна. На групповые занятия пускают не более 1 человека на 5 кв. м.



Фото: пресс-служба World Class Фото: пресс-служба World Class Фото: пресс-служба World Class Фото: пресс-служба World Class Фото: пресс-служба World Class Фото: пресс-служба World Class

Как ранее писала «Фонтанка» поток новых клиентов у фитнес-клубов небольшой, поэтому сегодня ликвидировать последствия долгой самоизоляции пришли уже знакомые сотрудникам лица.



Сегодняшняя выручка спортзалов не покрывает их расходы, и работать им приходится на заемные деньги. По оценкам участников рынка, финансовая нагрузка клубов может увеличиться на 30–40 %, что в перспективе может привести к череде банкротств — до начала 2021 года с рынка могут уйти около 60–70% игроков. Подробнее о состоянии фитнес-индустрии в Петербурге, читайте в нашем материале.