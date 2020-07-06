ОСОБОЕ МНЕНИЕ / Лев Лурье
Кому выгодно?
Только российский народ проголосовал за стабильность, «обнуление» и против однополых браков, как депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок нанес мощный удар по наступающей идиллии, полной симфонии власти и общества.
Внесенная им в городской парламент законодательная инициатива «О внесении изменений в статью
Не следует думать, что ограничения хоть как-то скажутся на городских забубенных пьяницах. Маленькие кафе и бары — не самые дешевые заведения. Чтобы свести концы с концами при относительно небольшом потоке посетителей, цены здесь приходится держать достаточно высокими.
Загулявшему горожанину гораздо проще пойти в большой сетевой винно-водочный магазин, где в большом зале ему и нальют, и даже дадут закусить. Или напиться «живым пивом». Ну а проще всего купить бутылку, стаканчики, какой-нибудь наборчик «к пиву» и пристроиться на скамейке в сквере или использовать гранитное ограждение на набережной как столик. В этом даже есть некая историческая скрепа — так пили наши отцы, деды, да и мы в молодости. Ну, а так как общественные туалеты исчезли как класс, в город вернется аромат начала 1980-х.
Большие бары — комбинаты по спаиванию людей. Маленькие — вместилище уютных домашних компаний, место встречи соседей, завсегдатаев, влюбленных парочек. Именно они за последние годы стали предметом петербургской новой идентичности. И сейчас, когда умирающая индустрия туризма может подняться прежде всего за счет москвичей, знающих, что бар-хоппинг в Петербурге так же обязателен, как катание по рекам и каналам, пышки на Большой Конюшенной и лицезрение часов «Павлин», уничтожение этой достопримечательной особенности Петербурга — удар городу в спину.
Закрытие баров не имеет никакого отношения к тишине и порядку. И на Рубинштейна, и на Думской большинство доставляющих неудобства местным жителям заведений не попадают под действие «закона Четырбока».
Как говорил Марк Туллий Цицерон, «знаменитый Луций Кассий, идеал справедливого и умного судьи в глазах римского народа, в уголовных процессах всегда ставил вопрос «кому впрок?». Таков уж характер людей, что никто не решается сделаться злодеем без расчета и пользы для себя». Итак, «Сui Prodest?» — «Кому выгодно»?. Выгодно тем, кто беззастенчиво спаивает население, хозяевам автопоилок, шалманов, продавцам ночного паленого алкоголя. Лоббистские возможности у них большие.
Мы помним горбачевскую антиалкогольную реформу и ее последствия — «пьяные углы», водочные короли, пьяниц, лежащих в песочницах и на детских площадках.
Видимо тишь, гладь и Божья благодать в нашем городе и стране не нравится депутату Денису Четырбоку.
Лев Лурье