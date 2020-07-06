Кому выгодно?

Внесенная им в городской парламент законодательная инициатива «О внесении изменений в статью № 5 закона Санкт-Петербурга об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции» запрещает торговать пивом, вином, коктейлями, виски, водкой и текилой в заведениях, торговая площадь которых меньше 50 квадратных метров. По подсчетам владельцев общепита, это приведет к закрытию 60 % петербургских кафе и 95 % баров, лишит работы 6 тысяч человек; государственная и городская казна лишатся полутора миллиарда рублей налогов в год.

Не следует думать, что ограничения хоть как-то скажутся на городских забубенных пьяницах. Маленькие кафе и бары — не самые дешевые заведения. Чтобы свести концы с концами при относительно небольшом потоке посетителей, цены здесь приходится держать достаточно высокими.

Загулявшему горожанину гораздо проще пойти в большой сетевой винно-водочный магазин, где в большом зале ему и нальют, и даже дадут закусить. Или напиться «живым пивом». Ну а проще всего купить бутылку, стаканчики, какой-нибудь наборчик «к пиву» и пристроиться на скамейке в сквере или использовать гранитное ограждение на набережной как столик. В этом даже есть некая историческая скрепа — так пили наши отцы, деды, да и мы в молодости. Ну, а так как общественные туалеты исчезли как класс, в город вернется аромат начала 1980-х.

Большие бары — комбинаты по спаиванию людей. Маленькие — вместилище уютных домашних компаний, место встречи соседей, завсегдатаев, влюбленных парочек. Именно они за последние годы стали предметом петербургской новой идентичности. И сейчас, когда умирающая индустрия туризма может подняться прежде всего за счет москвичей, знающих, что бар-хоппинг в Петербурге так же обязателен, как катание по рекам и каналам, пышки на Большой Конюшенной и лицезрение часов «Павлин», уничтожение этой достопримечательной особенности Петербурга — удар городу в спину.