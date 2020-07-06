На месте гибели физиков ядерного центра под Северодвинском готовятся к новым пускам. Нёнокшан просят уехать, умеющих стрелять зовут на работу
Жителям села Нёнокса, возле которого прошлым летом взорвалась ядерная батарейка «Росатома», советуют провести ближайшие дни вдали от дома. Ученые готовятся к артиллерийским стрельбам и новым ракетным пускам.
Сообщение о желательной эвакуации 5 июля опубликовано на сайте администрации Северодвинска. В нем говорится, что «с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703» и что военные попросили организовать транспорт для желающих уехать нёнокшан. Аналогичная услуга предусмотрена и для жителей поселка Сопка, который территориально еще ближе к центральному морскому полигону, то есть к войсковой части 09703.
Согласно прибрежному предупреждению администрации морских портов западной Арктики, с 7 по 11 июля вводится запрет на плавание в территориальных водах Белого и Баренцева морей. Указана причина – стрельбы ракетные и артиллерийские. Помимо этого, с 6 по 10 июля из-за ракетных пусков закрываются несколько районов Белого моря.
По информации открытых источников, войсковая часть 09703 – это главный испытательный полигон ВМФ. Его специализация – крылатые и баллистические ракеты. На интерактивном портале Минтруда Архангельской области еще вечером 5 июля были актуальными под сотню вакансий для в/ч 09703. Помимо инженеров, части требовались 40 стрелков для подразделений военизированной охраны (ВОХР). Особо острый кадровый голод зафиксирован в отряде ВОХР с дислокацией в Нёноксе. В ночь на 6 июля вакансии с правительственного сайта убраны, но пока еще предложены на другом рекрутерском ресурсе.
8 августа 2019 года в результате взрыва на морской платформе в Белом море погибли двое военнослужащих и пять сотрудников принадлежащего «Росатому» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саровский ядерный центр проводит, по информации СМИ, испытания неограниченной дальности ракеты с ядерной установкой. Новый тип оружия президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Ракету назвали «Буревестником». Президент США Дональд Трамп уверен, что именно она стала виновницей трагедии в Белом море.
Через неделю после взрыва с официальным заявлением выступили руководители Российского федерального ядерного центра. Ученые поставили в один ряд формулировки «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США» и «нам не удалось всё предусмотреть». В «Росатоме» «Фонтанке» заявили, что это выступление физиков нельзя воспринимать как признание о взрыве ядерного реактора. Представитель корпорации подчеркнул, что речь шла о радиоизотопном источнике питания, и для простоты журналистского понимания назвал его ядерной батарейкой.
Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек. Росгидромет сообщал, что после взрыва радиационный фон в Северодвинске повысился в 16 раз, но через два часа нормализовался. Местное население массово скупало йод, сообщало об исчезновении животных и пожелтевших деревьях. Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует».