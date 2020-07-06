На месте гибели физиков ядерного центра под Северодвинском готовятся к новым пускам. Нёнокшан просят уехать, умеющих стрелять зовут на работу

Сообщение о желательной эвакуации 5 июля опубликовано на сайте администрации Северодвинска. В нем говорится, что «с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703» и что военные попросили организовать транспорт для желающих уехать нёнокшан. Аналогичная услуга предусмотрена и для жителей поселка Сопка, который территориально еще ближе к центральному морскому полигону, то есть к войсковой части 09703.

Жителям села Нёнокса, возле которого прошлым летом взорвалась ядерная батарейка «Росатома», советуют провести ближайшие дни вдали от дома. Ученые готовятся к артиллерийским стрельбам и новым ракетным пускам.

Согласно прибрежному предупреждению администрации морских портов западной Арктики, с 7 по 11 июля вводится запрет на плавание в территориальных водах Белого и Баренцева морей. Указана причина – стрельбы ракетные и артиллерийские. Помимо этого, с 6 по 10 июля из-за ракетных пусков закрываются несколько районов Белого моря.



По информации открытых источников, войсковая часть 09703 – это главный испытательный полигон ВМФ. Его специализация – крылатые и баллистические ракеты. На интерактивном портале Минтруда Архангельской области еще вечером 5 июля были актуальными под сотню вакансий для в/ч 09703. Помимо инженеров, части требовались 40 стрелков для подразделений военизированной охраны (ВОХР). Особо острый кадровый голод зафиксирован в отряде ВОХР с дислокацией в Нёноксе. В ночь на 6 июля вакансии с правительственного сайта убраны, но пока еще предложены на другом рекрутерском ресурсе.