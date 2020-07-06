Дед Семак привел «Зенит» к чемпионству. Это - седьмоё

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

«Зенит» отправлялся играть в Краснодар играть чемпионский матч: накануне «Локомотив» потерял очки в домашней игре с «Сочи» (Алексей Миранчук в конце матча пробил пенальти в штангу). Для оформления самых ранних медалей в истории российской лиги петербургскому клубу было необходимо обыграть быков в 26 туре.

Семак опять не стал делать замен в стартовом составе. После игры против «Тамбова» Сергей Богданович, который накануне встречи в Краснодаре стал дедушкой, объяснил: играют те, кто лучше всего готов, про ротацию не спрашивайте. Поэтому в четвертый раз после возобновления чемпионата с первых минут вышли: Андрей Лунев в воротах, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по краям, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович в центре; в опорной зоне появился привычный дуэт Магомед Оздоев-Вильмар Барриос, Малком с Далером Кузяевым по флангам обороны; и привычная пара нападающих — Артем Дзюба-Сердар Азмун.



«Краснодар», претендующий на серебро и сопутствующую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, в предыдущем туре выдал рекордный матч Премьер-Лиги: 111 минут подопечные Мурада Мусаева играли с «Ростовом» и упустили победу уже в компенсированное ко второму тайму время.

Матч начался с дикой ошибки Юрия Газинского: полузащитник сборной России после ввода мяча Матвеем Сафоновым натурально потерялся, застыл и подарил инструмент Азмуну, который вышел один на один с вратарем «Краснодара» и зряче правой ногой проткнул кожаную сферу: так «Зенит» на 5 минуте вышел вперед. Гол стал для Азмуна 11-м в сезоне.

Игра давалась петербургскому клубу легко, но явных голевых моментов не было. «Краснодар» ответил на 29 минуте: Сантос в очередной раз пустил воспитанника петербургского футбола Сергея Петрова за спину, и правый защитник хозяев сделал отличную передачу на Даниила Уткина, который в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот Лунева. Следующие 10 минут «Краснодар» давил и конвертировал это давление в заработанный пенальти: опять же Сантос неожиданно решил сбросить мяч грудью Луневу, вратарь «Зенита» не ждал такой щедрости, запоздал с выходом и откровенно срубил шведского нападающего краснодарцев Берга. Сергей Карасев, арбитр матча, даже не ждал решения ВАРа и решительно указал на 11-метровую точку. К мячу подошел лучший игрок матча против «Ростова» Вандерсон, а затем Лунев сотворил двойное чудо: вратарь «Зенита» не только отбил первый удар, но и, подстроившись в прыжке, ребрами перевел добивание на угловой.



Пошлый тезис «не забиваешь ты, забивают тебе» материализовался через 5 минут: теперь уже Дзюба заработал пенальти — Тонни Вильена сыграл рукой в собственной штрафной. Сам же петербургский форвард оформил свой 16 гол в сезоне. Пожалуй, можно сказать, что это и был поворотный момент матча.

Второй тайм начался в таком же стремительном режиме. В перерыве Оздоева, который получил желтую карточку в первом тайме, заменил Юрий Жирков, Сантос сместился в опорную зону. На 50 минуте Уткин оформил дубль: Ракицкий на чужой половине поля далековато отпустил мяч, и в контратаке хозяев воспитанник Академии «Краснодара» изящным обводящим ударом забросил мяч за шиворот вратаря «Зенита» - 2:2.

«Зенит» снова вышел вперед спустя 2 минуты: снова отличился Азмун, отлично подстроившийся к подаче с фланга. Иранец же мог забивать на 56 минуте, но пробил в сетку с внешней стороны. Надо сказать, что петербургский клуб сильно отреагировал на дубль Уткина — после голевого момента Азмуна в результате давления Малкома и Дзюбы Александр Мартынович пробил в собственную перекладину.



На 66 минуте вместо откровенно уставшего Кузяева на поле вышел Алексей Сутормин. На 71 минуте полузащитник первым касанием отправил мяч в ворота Сафонова. Показалось, что в кружке празднования в глазах Алексея светились золотые медали.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Зенита» и команда отправилась качать Семака в центр поля. Важное уточнение: после возобновления чемпионата петербургский клуб взял 12 очков в 4 матчах, оформил второй комплект золотых медалей подряд и на домашний матч против «Сочи» выйдет в статусе чемпионов страны. Отдельный рекорд — 62 очка в 26 матчах. Даже сверхзрелищная команда Лучано Спаллетти выглядела скромнее. Для Семака это чемпионство стало 8-м (5 раз полузащитник становился чемпионом в статусе игрока; один раз — ассистента Андре Виллаша-Боаша).

После игры творцы чемпионства выдали на гора ряд отличных цитат. Азмун сиронизировал по поводу своих нарушений самоизоляции: «Я очень рад. Это непередаваемо. Что творится в раздевалке? Я лучше промолчу, а то меня один раз уже оштрафовали. На самом деле шучу. Все рады. Празднуем». Сутормин, перешедший в «Зенит» летом, оценил свой прогресс: «Сезон был непростым, но «Зенит» - топ-клуб, я шел туда, чтобы бороться и стать чемпионом, что мы и сделали».



Семак-дед поставил точку в этом параде интервью: «Эмоции приятные, двойные. Конечно же, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»