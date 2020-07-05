С воинскими почестями на Серафимовском кладбище открыли мемориал гидронавтам, погибшим во время взрыва на подлодке в Баренцевом море. Памятник был создан на пожертвования, а также средства Минобороны. Как передает корреспондент «Фонтанки», торжественное мероприятие состоялось 5 июля на месте захоронения четырнадцати офицеров военно-морского флота. Право открыть мемориал было предоставлено вдовам капитанов Долонского и Сомова и автору проекта, скульптору Михаилу Переяславцу.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На траурном митинге от лица родных выступила Наталья Долонская. «Знаете, с приближением годовщины не покидало наивное ощущение, что наши любимые вот-вот вернутся. Домашняя суета, приготовления обманчиво нас готовили будто к скорой встрече с нашими мужьями, — произнесла она. — Прошедший год не смог укоренить в нас понимание, что ребята больше никогда не вернутся, мы не увидим их родные глаза, не почувствуем тепло их рук. Время лишь доказывает то, что ушли лучшие, ушли незаменимые, ушли настоящие».

Наталья Долонская также отметила важность сохранения памяти. «Героический подвиг всего экипажа продолжает жить в памяти и сердцах всей страны, — сказала вдова капитана. — Мы с девочками сюда приходим каждую неделю и видим, как приезжают люди с разных городов, возлагают цветы, бесконечно несут цветы. Мы видим, как искренне плачут взрослые мужчины». Мемориал на Серафимовском кладбище был установлен накануне. По данным «Фонтанки», он обошелся в 60 миллионов рублей, половина из которых была собрана родными и близкими погибших, а еще 30 миллионов выделило министерство обороны. Проект памятника разрабатывала «Студия военных художников имени Грекова». 40 тонн гранита символизируют морскую волну. «Это достойное признание подвига, мужества, отваги в нашем современном мире простых скромных ребят, наших незабвенных», — оценила монумент Наталья Долонская.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля 2019 года. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Четверо посмертно награждены звездами Героя России, десяти семьям вручены ордена Мужества. С воинскими почестями моряки были похоронены 6 июля на Серафимовском кладбище рядом с экипажем подлодки «Курск».



Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа.



Позже «Фонтанка» выяснила, что причиной пожара стал тепловой разгон, воспламенение и последующий взрыв новейшей литий-ионной батареи. Аккумулятор был изготовлен петербургским заводом «Ригель» и установлен в ходе последнего ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». О ходе расследования в течение года не сказано ни одного официального слова.

