Вакансий все больше, но роста зарплат не ждите. Петербургский рынок труда пошел на поправку

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Максимальное снижение числа вакансий на петербургском рынке труда HR-агентства зафиксировали в конце апреля - начале мая. Вместе со снятием коронавирусных ограничений ситуация стала налаживаться: по данным сервисов по поиску работы к концу месяца предложений стало больше на 30%, а потом еще почти на треть их число увеличилось к сегодняшнему дню. Но закидывать работодателей резюме горожане в ответ, как ни странно, не торопятся. Все-таки зарплаты на рынке совсем не февральские.

По данным hh.ru, предложение о работе сейчас активнее всего восстанавливается в тех самых наиболее пострадавших сферах: туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, индустрии фитнеса и красоты. Только в период с 22 по 28 июня предложений в сфере гостеприимства стало на 21% больше, чем за неделю до этого, то же самое в фитнесе и красоте: число вакансий увеличилось на четверть. После резкого подъема эта кривая, конечно, идет вверх уже не так активно, да и показатели еще далеки от февральских и мартовских. Однако на этой неделе цифры впервые превысили те, что мы видели в начале и середине апреля, - комментирует руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу Екатерина Скляренко.



В SuperJob называют целый ряд сфер, в которых прямо сейчас специалистов требуется на 50% больше, чем месяц назад: сырье, сельское хозяйство, дизайн, спорт, SPA, салоны красоты. Только вот соискатели, как это ни странно, за работодателями не поспевают. “Это уже пятый кризис на моей памяти, но первый раз активность работодателей растет быстрее. Зачастую новых резюме появляется куда меньше, чем вакансий” - разводит руками основатель сервиса SuperJob Андрей Захаров. Лучше всех задачу по заполнению рынка специалистами выполнила научно-образовательная сфера: там резюме в июне стало на треть больше, чем в мае. Но дальше - хуже: в искусстве и развлечениях - только +25%, в некоммерческой сфере - +22%, в государственной службе +18%.

И это несмотря на то, что безработица в Петербурге никуда не исчезла. “К утру 3 июля на учете состоял 92 471 безработный. С начала года работодатели Санкт-Петербурга заявили к высвобождению 22 236 сотрудников, из которых уволено 17 283. Из числа сокращенных трудоустроено в тех же организациях – 6 393 человека. К сокращению в ближайшие месяцы планируется 4 953 работника”, - подтвердили в комитете по труду и занятости. Еще более близкими к реальности кажутся данные Минтруда. В министерстве со ссылкой на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, говорят, что с 1 апреля по 20 июня в Петербурге было сокращено 256 300 человек - город обогнала только Москва, там без работы осталось в два раза больше населения.



Эксперты поясняют: на рынке упали зарплаты, и пока неизвестно, когда они станут прежними. Люди боятся выходить на рынок в поисках новых предложений и предпочитают довольствоваться тем, что у них есть хотя бы сейчас. “Наиболее серьезно снизилось зарплатное предложение в таких сферах, как страхование, банки, инвестиции, лизинг, юриспруденция и в топ-персонале. При этом число вакансий в данных направлениях в июне, по сравнению с февралем, снизилось, что обеспечило рост конкурса соискателей на 1 вакансию”, - отмечают в SuperJob. “Заметное снижение уровня заработных плат во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным кварталом 2019 года произошло в звене менеджеров - руководителей подразделений и линейных руководителей отделов/групп. В среднем их совокупный доход с учетом бонусов и премий сократился на 11% и 3% соответственно, что составляет 174 791 руб. и 102 552 руб. до вычета налогов”, - добавляют в hh.ru.

Эту тенденцию видно даже в данных Петростата. Правда, самая “свежая” статистика за апрель - как пояснили в службе, публикация показателей сейчас запаздывает на два месяца, поэтому информации по маю и июню нужно ждать не раньше августа. Но в отчете за апрель говорится: “Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2020 года составила 85,7% к уровню марта 2020 года и 91,3% - к уровню апреля 2019 года”.



Если год назад средняя зарплата в сфере гостеприимства составляла 35 347 рублей, то теперь она сократилась до 25 350. В воздушном транспорте - 127 608 против нынешних 89 475. В спорте и культуре в прошлом апреле в среднем получали 82 754 рубля, а теперь - 57 495. С коронавирусными последствиями еще хуже: в апреле средняя зарплата петербуржца сократилась почти на 15% по сравнению с мартом. Причем падение шло по всем отраслям за исключением, разве что, социального обеспечения, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, а также обеспечения электрической энергией, газом и паром. Так, зарплаты в образовании упали на 12,6%, в здравоохранении - на 15,1%, научной и технической деятельности - на 18,6%, финансовой и страховой - на 20,2%, в культуре и спорте - на 26,2%, в добыче полезных ископаемых - на 32,8%. Даже средний курьер, по данным Петростата, в апреле потерял 9,3% мартовского заработка.

“Страх заболевания сохраняется, и это достаточно тяжелая история, потому что людям страшно выйти на рынок труда, прийти на собеседование, - объясняет Захаров. - Особенно это касается людей, входящих в группы риска. И это нормально, но рынок труда от этого достаточно сильно перекосило. Восстанавливается активность работодателей, в то время как активность соискателей, которые, по идее, должны были ломануться искать работу, не дотягивает по скорости восстановления. Поэтому прямо сейчас работу найти будет проще, чем в сентябре, когда все, кто поехали пережидать в маленькие города, вернутся в крупные мегаполисы”.



Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”

