Призрак второй волны. В мире снова ужесточают коронавирусные ограничения

В Петербурге снова начался рост количества заболевших COVID-19, за последние сутки 275 официальных диагнозов. Но власти пока говорят о снижении ограничений, а не их возвращении. Между тем страны по всему миру тоже фиксируют рост заболеваемости, только там возвращают профилактические меры. Локальные вспышки все чаще называют второй волной, хотя ВОЗ считает, что это продолжение первой.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Мир заговорил о второй волне пандемии коронавируса из-за роста заболеваемости в отдельных регионах. Всемирная организация здравоохранения назвала такие заявления «спекуляциями», хотя и не исключила наихудшего сценария. Это слабо утешило государства, которые вынуждены ужесточать профилактические меры. Одни это делают из-за вспышек заболеваемости на производствах, в торговых или жилых кварталах, из-за которых в красную зону попадают районы, города и регионы. Другим не хватает коек и масштабов тестирования на местах. Обособленно от них стоят самоуверенные третьи, которые празднуют победу над коронавирусом.



Лидером по общему количеству выявленных случаев заболевания являются США, насчитывающие 2,8 млн заболевших граждан. Там теперь за сутки обнаруживают вирус больше чем у 50 тыс. человек, чего не было даже в начале пандемии. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшалась с начала июня. К концу месяца власти ряда штатов, в первую очередь самых многонаселенных, вновь ввести жесткие ограничения. В частности, в Техас вернулся масочный режим, во Флориде закрыли бары и местами ввели комендантский час, в Аризоне — в преддверии Дня независимости запретили собираться группами более 50 человек, ограничили вечернюю работу фитнес-залов, кинотеатров, аквапарков и проката водных развлечений.

В близкой к США Мексике тоже растет заболеваемость. За сутки в стране выявили 6740 новых случаев. Несмотря на это в столичном Мехико с начала недели открываются рестораны, магазины, гостиницы, салоны красоты. При этом запрещается музыка на улицах. Власти предполагают, что так она не будет мешать беседе между собеседниками и им не придется наклоняться друг к другу, чтобы поговорить. Самая большая страна Южной Америки Бразилия фиксирует более 42 тыс. новых случаев.



Страны Азии, которые первыми переболели коронавирусом, делают все, чтобы не допустить второй волны. В Китае купировали вспышку коронавируса, которая была зафиксирована 13 июня на крупнейшем оптовом рынке Пекина. Более 10 тыс. работников рынка оперативно протестировали на covid-19 и в итоге выявили более 40 заболевших. Район происшествия был оцеплен, в нем действовал режим военного положения. В близлежащих школах и детских садах отменили занятия, а обитателей соседствующих с рынком домов снова обязали жить по строгим санитарным правилам. По-видимому, в этот раз все обошлось, ведь за последние сутки в Китае выявили всего 3 случая заболевания.

К борьбе со второй волной приготовилась Южная Корея. Рост заболеваемости заметили почти две недели назад. На тот момент было выявлено 17 новых случаев в сутки, теперь же показатель подрос до 63 случаев в день, сообщает корейское агентство Yonhap. Власти нарекли новыми источниками инфекции столичные ночные клубы и пригрозили вернуть жесткий режим социальной дистанции. Местные медики опасаются распространения вируса за пределы Сеула.



Израиль тоже возвращает профилактические меры из-за роста заболеваемости. За пятницу здесь выявлено более 1,1 тыс. случаев.

«В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось. Число тяжелобольных тоже растет», — объяснил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Чтобы сдержать рост заболеваемости, правительство страны ограничит число собирающихся в барах и клубах до 50 человек, а в домах — до 20 человек.

Примеру соседей последовали власти Палестины. На западном берегу Иордана с 2 июля на пять дней полностью закрываются города и прекращается транспортное сообщение между ними. Все это время работать будут только продовольственные магазины, пекарни и аптеки.

Страны Европы тоже столкнулись с ростом заболеваемости. Германия вернула жесткие ограничения в регионе Гютерсло и в его окрестностях после того, как две недели назад произошла вспышка коронавируса на мясоперерабатывающем заводе. Заболели более 1500 сотрудников. Профилактические меры вновь почувствовали на себе около 600 тыс. человек. По истечению 14-дневного срока власти Гютерсло решили продлить ограничения до 7 июля, с остальных районов ограничения сняли. За пятницу в стране выявили 422 случая.



В Швейцарии заболеваемость за неполные две недели выросла почти в 8 раз. Если 22 июня в стране за сутки обнаружили 17 случаев коронавируса, 3 июля этот показатель вырос до 134 случаев. Власти государства начали борьбу со второй волной с общественного транспорта. С 6 до 20 июля рекомендованное для его пассажиров ношение масок станет обязательным.

В Австрии количество подтвержденных за сутки случаев 1 июля подскочило до 107, а 4 июля — их выявили 115. До этого показатель последний раз превышал сотню в середине апреля. «Таким образом, впервые за много недель мы снова в трехзначной области. Это вызывающая тревогу ситуация, к которой мы очень серьезно относимся», — сказал Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Пороховой бочкой снова стали Балканы. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Словения (+29 новых случаев) ужесточила пограничный контроль и опять будет сажать на карантин путешественников из соседних стран. Болгария (+182) вернула обязательный масочный режим. До этого самое большое количество случаев с начала пандемии выявили в стране 26 июня, когда заболели 166 человек.



Черногория вернула в изоляцию два северных муниципалитета — Гусинье и Беране. Там не работают рестораны и не ходит общественный транспорт, действует комендантский час, а жителям запрещено выходить из дома без маски, посещать общественные места и публичные религиозные обряды. Всего в Черногории заболели 663 человека. Рекордное число инфицированных было выявлено 30 июня и составило 47 случаев.

Болгарские мигранты вызвали недовольство итальянцев, вынужденных из-за них снова сидеть на карантине. Квартал города Мондрагоне, что на Севере Италии, в котором нашли 49 инфицированных, на прошлой неделе оцепили и сделали красной зоной. Местные жители взбунтовались и потребовали изолировать именно выходцев из Болгарии, которых среди зараженных оказалось большинство. Те ответили соседям камнями и стульями из окон. Усмирять беспорядки пришлось военным.

Локальные вспышки коронавируса прокатились и по Испании. Сотни новых случаев заболевания выявили в провинциях Арагон, Малага и в Каталонии https://www.fontanka.ru/2020/07/04/69349729/. Инфекцию могли снова распространить сезонные рабочие, мигранты и сами европейцы, владеющие недвижимостью на побережье.



На постсоветском пространстве ограничения в ряде регионов восстанавливает Украина (+914). Правительство продлило адаптивный карантин до 31 июля. Наибольшее число случаев заболевания выявлено в столице и западной части страны: всего под ужесточение профилактических мер подпадают 11 областей. Ослаблять их будут, исходя из загруженности коек, объема тестирования и количества выявленных случаев.

Первой страной СНГ, которая откатилась назад к строгим ограничениям, стал Казахстан (+1644). По словам президента республики Касыма-Жомарта Токаева, со дня смягчения правил 11 мая заболеваемость выросла в 7 раз. Поэтому в течение двух недель с 5 июля в стране будут действовать жесткие меры. Жителям Казахстана снова рекомендуют не ходить по улице группами более 3 человек, работать удаленно и ограничивать передвижения пожилых граждан.

На фоне сообщений о второй волне приятно вспомнить, что остались еще в мире страны-оптимисты. В середине июня премьер-министр Туниса Элиас Фахфах заявил, что страна победила коронавирус и преодолела кризис с наименьшим ущербом. Вслед за ним о победе над заразой с политическим здравомыслием и народной мудростью объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — сказал белорусский лидер. При этом в Тунисе за пятницу не зафиксировано ни одного нового случая, а в Беларуси их — 273.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

