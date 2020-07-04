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04.07.2020 11:10
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В Петербурге найден редкий красный голубь. Очевидец преследовал птицу

Жительница Московского района Петербурга опубликовала фото и видео красного голубя, разгуливавшего в одном из дворов. Кадры появились в соцсетях 4 июля. На них — действительно голубь с ярким оперением.

В природе птиц данного вида с подобным оперением не существует не только в границах Петербурга, но и в тропиках. Добиться эффекта красных перьев получается с помощью марганцовки и пищевых красителей. Делают это для свадеб, фотосессий и просто на потеху публике. Скорее всего, голубь, замеченный в Московском районе, сбежал с какого-то праздника.

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