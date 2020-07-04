В петербургском Университете ИТМО впервые в России вырастили объёмный монокристаллический слиток оксида галлия. До недавнего времени такой материал умели получать только в трёх странах: Японии, США и Германии.

Как сообщает 3 июля пресс-служба комитета по науке и высшей школе, работа над получением первого отечественного объёмного монокристалла Ga2O3 заняла около пяти лет.