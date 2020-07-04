FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.07.2020 00:25
0
Печать

В Петербурге вырастили монокристалл оксида галлия – впервые в стране. Показываем, как он выглядит

В петербургском Университете ИТМО впервые в России вырастили объёмный монокристаллический слиток оксида галлия. До недавнего времени такой материал умели получать только в трёх странах: Японии, США и Германии.

Как сообщает 3 июля пресс-служба комитета по науке и высшей школе, работа над получением первого отечественного объёмного монокристалла Ga2O3 заняла около пяти лет.

Фото: Фото пресс-службы комитета по науке и высшей школе
Фото: Фото пресс-службы комитета по науке и высшей школе
Фото: Фото пресс-службы комитета по науке и высшей школе
Фото: Фото пресс-службы комитета по науке и высшей школе

Интерес к созданию кристаллов Ga2O3 возник в середине 2010-х годов, когда японцы опубликовали статьи о свойствах этого полупроводника и его преимуществах для использования в различных устройствах, например в силовой электронике и солнечно-слепых фотодетекторах.

«Оксид галлия перспективен для приборов силовой электроники, – рассказывает один из авторов полученного результата младший научный сотрудник мегафакультета фотоники Университета ИТМО Дмитрий Панов, – большая ширина запрещенной зоны делает оксид галлия и приборные структуры на его основе более устойчивыми к воздействию ионизирующих излучений, что открывает перспективы для применения этого материала в сфере электроники для ядерной промышленности и космической электроники».

Россия стала четвёртой страной, где научились выращивать монокристаллы оксида галлия. Теперь необходимо закрепить технологию и выходить на коммерческих партнеров, которые могли бы организовать производство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний