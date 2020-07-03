Гостайна, шифр «85%». За какие хищения в Петербурге судили ученого-корабела

Приговоренный за совсекретные мошенничества Александр Романов открыл преисподнюю оборонных заказов. Чтобы работать с ведущими КБ страны, он подписался под «откатной» схемой.

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Санкт-Петербургский городской суд приговорил 72-летнего Романова к 6 годам условно, учитывая полное признание вины и сделку со следствием. В основе его дела лежат контракты с элитой государственного судостроения, подоплека — распределение денег. Романову на выполнение работ оставались 15%, остальное возвращалось заказчику. «Схема нечестная, но лично я ничего не своровал», — утверждает он.

Романов — выпускник «Корабелки», кандидат технических наук, доцент. Много лет преподавал в Ленинградском институте холодильной промышленности. Его специализация — теоретическая механика и теория машин и механизмов.



В начале 2000-х Романов учредил компании «Судотехпроект» и «Морские инженерные системы и технологии» и начал сотрудничать с крупнейшими государственными институтами в области проектирования и строительства кораблей и судов.

«Моими заказчиками были КБ «Рубин», Крыловский научный центр, Северное и Невское проектно-конструкторские бюро и некоторые другие, — вспомнил в разговоре с «Фонтанкой» Александр Васильевич. — Принцип работы не отличался. Мне выдавали техническое задание — сделать чертежи или составить отчеты. Перечисляли деньги, допустим, 10 миллионов. Я оставлял себе 15 процентов и остальное возвращал заказчику. Схема, мягко говоря, не очень честная, чего уж там. Но я не воровал и не присваивал. Чтобы мне заплатили по договору, а я не выполнил задание — не было такого. Со мной имели дело, потому что я согласился на эту схему. В их лице я был надежным подрядчиком».

Романов затруднился ответить, какую реальную стоимость представляли его работы.

«Свой вклад в оборонное судостроение тоже не могу оценить, — признался он. — Возможно, моими результатами заказчик пользовался. Но указать на конкретный корабль и сказать, что я приложил к нему руку, не могу. Не думаю, что моя деятельность принесла особую пользу государству».



По признанию Александра Романова, через его компании прошло около 80 миллионов рублей. Его приработок, соответственно, составил примерно 12 миллионов.

Схема просуществовала до 2011 года, насколько помнит Романов. Тогда же в Петербурге возбудили уголовное дело о хищениях госсобственности с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«Я получал техническое задание от заказчика. Какого свойства оно было, не знаю. Мне не говорили о секретности», — говорит осужденный.

После возбуждения уголовного дела Романов уехал в Литву. Еще до разговора с ним корреспонденты «Фонтанки» нашли аккаунты ученого в социальных сетях. Они не соответствовали образу наворовавшего и скрывшегося фигуранта. В Youtube Романов публиковал короткие ролики-поздравления друзьям и снимал пасторальные сюжеты о деревенской жизни в Литве. В соцсети «ВКонтакте» пытался наладить интернет-торговлю косметикой.

«Я пытался раскрутить свои страницы, чтобы заработать, — говорит Александр Романов. — Ничего не получилось».



В августе 2018 года ученый вернулся в Россию. Его задержали в аэропорту «Шереметьево» и арестовали. Под стражей он просидел почти год, решив за это время заключить со следствием сделку и признать вину в тех эпизодах, которые ему положили на стол. После этого Романова отпустили из СИЗО по просьбе следствия. Он живет на пенсию 13,5 тысячи рублей, ищет работу. «Фонтанка» нашла его резюме: удаленная работа на ПК, соискатель претендует на зарплату 25 тысяч рублей.

В деле Романова потерпевшими признаны несколько госпредприятий, но гражданский иск на 13,8 миллиона заявило только одно — Невское проектно-конструкторское бюро. Это старейшее бюро надводного кораблестроения в России.

Как выяснила «Фонтанка», на его исполнении в 2008 году был госконтракт с ВМФ на выполнение научно-исследовательских работ военного назначения, шифр «МАК». С «Судотехпроектом» Романова бюро заключило договор на часть работ. Ученый и неустановленные лица вступили в сговор и поделили деньги. По мнению следствия, представители Невского ПКБ передали Романову научно-исследовательские материалы, в том числе содержащие государственную тайну, ранее выполненные сотрудниками предприятий ОПК, а Романов, в свою очередь, использовал их для создания видимости выполнения работ «Судотехпроектом».



Дело ученого вела следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД Петербурга. Как уточнили «Фонтанке» близкие к расследованию собеседники, основная часть материалов еще не реализована. Многие фигуранты проходят в качестве неустановленных лиц, но один из числа сотрудников госпредприятий уже есть — бывший сотрудник Северного проектно-конструкторского бюро Юрий Федоров.

В 2017 году Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условно начальника самостоятельного научно-производственного сектора № 50 Северного ПКБ за особо крупное мошенничество. Федоров, являясь ответственным за разработку боевой информационно-управляющей системы для кораблей проекта «БИУС-17» и достоверно зная, что документация уже разработана его подчиненными, в 2010 году ввел руководство Северного ПКБ в заблуждение и настоял на заключении договора с «Морскими инженерными системами и технологиями» Александра Романова. Он составил почти 3 миллиона рублей. Суд пришел к выводу, что вклад ученого в «БИУС-17» равен нулю. Он с такими оценками не согласен. Возражал против выстроенной следствием версии и Юрий Федоров. Его защита обжаловала приговор, но, как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, вышестоящая инстанция оставила наказание в силе.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

