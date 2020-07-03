Июньский шторм нарушил покой Большеохтинского кладбища. Упавшие деревья повалили надгробия
Шторм, обрушившийся в последний день уходящего июня на Петербург, нарушил покой Большеохтинского кладбища в Красногвардейском районе. Упавшие деревья повалили надгробия.
«Сегодня при посещении кладбища была шокирована увиденным. Возможно, это последствия урагана. Только почему сотрудники кладбища после распила стволов ничего не делают?!» — возмутилась пользовательница социального сервиса «Яндекс.Район» Светлана, посетив его 3 июля.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию Большеохтинского кладбища. Однако по номеру телефона, указанному в открытом доступе, корреспонденту ответили, что её представителей на месте нет. Мужчина, ответивший на звонок, не представился, но заверил, что упало всего два-три дерева, которые повалили примерно столько же памятников. В настоящее время на территории проводятся восстановительные работы.
Шторм обрушился на Петербург 30 июня. В тот день ветер заставил летать подоконники и «проинспектировал» ларек, а к некоторым горожанам ливень буквально «постучался» в дверь.