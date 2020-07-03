Безумный город. Петербург снова в лидерах по числу психических заболеваний в стране

Петербург третий год подряд удерживает первенство по числу вновь выявленных психических расстройств у жителей. Число горожан, впервые оказавшихся у психиатра, растёт, хотя статистика по России показывает обратную динамику.

С отчётом Минздрава за прошлый год 3 июля ознакомился ТАСС. По данным министерства, в прошлом году расстройство психики впервые диагностировали у 58, 9 тысячи россиян. Это примерно на двести человек меньше, чем в 2018 году, и вдвое ниже показателей 2000 года.

В Петербурге заболеваемость на спад не идёт. Город третий год подряд возглавляет статистику. И если в 2017-м на учёт у психиатра встали 4 606 человек, в 2018-м выявили на сто заболевших больше, то в новом отчёте 4 737 заболевших.