Безумный город. Петербург снова в лидерах по числу психических заболеваний в стране
Петербург третий год подряд удерживает первенство по числу вновь выявленных психических расстройств у жителей. Число горожан, впервые оказавшихся у психиатра, растёт, хотя статистика по России показывает обратную динамику.
С отчётом Минздрава за прошлый год 3 июля ознакомился ТАСС. По данным министерства, в прошлом году расстройство психики впервые диагностировали у 58, 9 тысячи россиян. Это примерно на двести человек меньше, чем в 2018 году, и вдвое ниже показателей 2000 года.
В Петербурге заболеваемость на спад не идёт. Город третий год подряд возглавляет статистику. И если в 2017-м на учёт у психиатра встали 4 606 человек, в 2018-м выявили на сто заболевших больше, то в новом отчёте 4 737 заболевших.
Кроме Северной столицы, в лидерах по-прежнему Москва (3 137) и Татарстан (2 531). На четвёртом месте Башкортостан (2 341), Московская область (2 023) поднялась на пятое место. Из этих регионов ощутимее всего ухудшилась ситуация в Москве: 2,8 тысячи заболевших впервые в 2018 году против 3,1 тысячи в прошлом году.
Самыми психически устойчивыми регионами оказались Ненецкий автономный округ (9), Чукотский АО (19), Мурманская область (70), а также Еврейская автономная область и Севастополь, где зарегистрировали по 67 новых пациентов.