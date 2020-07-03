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03.07.2020 16:05
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Безумный город. Петербург снова в лидерах по числу психических заболеваний в стране

Петербург третий год подряд удерживает первенство по числу вновь выявленных психических расстройств у жителей. Число горожан, впервые оказавшихся у психиатра, растёт, хотя статистика по России показывает обратную динамику.

С отчётом Минздрава за прошлый год 3 июля ознакомился ТАСС. По данным министерства, в прошлом году расстройство психики впервые диагностировали у 58, 9 тысячи россиян. Это примерно на двести человек меньше, чем в 2018 году, и вдвое ниже показателей 2000 года.

В Петербурге заболеваемость на спад не идёт. Город третий год подряд возглавляет статистику. И если в 2017-м на учёт у психиатра встали 4 606 человек, в 2018-м выявили на сто заболевших больше, то в новом отчёте 4 737 заболевших.

Кроме Северной столицы, в лидерах по-прежнему Москва (3 137) и Татарстан (2 531). На четвёртом месте Башкортостан (2 341), Московская область (2 023) поднялась на пятое место. Из этих регионов ощутимее всего ухудшилась ситуация в Москве: 2,8 тысячи заболевших впервые в 2018 году против 3,1 тысячи в прошлом году.

Самыми психически устойчивыми регионами оказались Ненецкий автономный округ (9), Чукотский АО (19), Мурманская область (70), а также Еврейская автономная область и Севастополь, где зарегистрировали по 67 новых пациентов.

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Комментарии (8)

Dimitry Antonov
А, может быть, город в лидерах потому, что то, что у нас ещё считается заболеванием, то же в других местах - уже нормой?
Vilsa777
Я всегда это знала- дня не проходит, чтобы кто-нибудь из питерских в соцсетях не перешел на личности по поводу, высосанному из пальца.
Причем, в самых неприличных выражениях.
А еще "культурная столица".
Cashmare
самый психически устойчивый регион проголосовал против поправок. совпадение?
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