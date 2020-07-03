Авария с дорогим суперкаром, произошедшая в центре Петербурга вечером 2 июля, попала на камеру видеонаблюдения. В молодом человеке из «Ламбо» интернет-пользователи узнали популярного блогера, который незадолго до ДТП успел разыграть эту машину среди подписчиков.



Как уточнили 3 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 23:10 2 июля у дома 23/20 по Свечному переулку. Столкнулись Renault Logan под управлением 25-летней девушки и Lamborghini, за рулем которого был 23-летний парень. В ДТП никто не пострадал.