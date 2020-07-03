Камера засняла, как девушка на Renault Logan подбила блогера на Lamborghini в Свечном
Авария с дорогим суперкаром, произошедшая в центре Петербурга вечером 2 июля, попала на камеру видеонаблюдения. В молодом человеке из «Ламбо» интернет-пользователи узнали популярного блогера, который незадолго до ДТП успел разыграть эту машину среди подписчиков.
Как уточнили 3 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 23:10 2 июля у дома 23/20 по Свечному переулку. Столкнулись Renault Logan под управлением 25-летней девушки и Lamborghini, за рулем которого был 23-летний парень. В ДТП никто не пострадал.
В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видеозапись столкновения. На ней видно, что суперкар двигался по Свечному переулку, который является главной дорогой, а «Рено» выезжал со второстепенной и не пропустил его. Удар пришелся в пассажирскую дверь «Ламборгини».
Приметный желтый Lamborghini Huracan с наклейками и молодого человека в футболке с символикой итальянского автопроизводителя интернет-пользователи узнали быстро. Блогер, известный под ником Димас из Батайска, в своем Instagram и YouTube рассказывал, что приобрел эту машину в 2019 году, и регулярно показывал суперкар в своих роликах.
Недавно блогер разыграл этот автомобиль среди своих подписчиков и незадолго до ДТП рассказал в Инстаграм Сторис, что победитель определен, и уже в субботу, 4 июля, в Москве должно было состояться вручение.