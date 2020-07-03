FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 14:07
23
Печать

Камера засняла, как девушка на Renault Logan подбила блогера на Lamborghini в Свечном

Авария с дорогим суперкаром, произошедшая в центре Петербурга вечером 2 июля, попала на камеру видеонаблюдения. В молодом человеке из «Ламбо» интернет-пользователи узнали популярного блогера, который незадолго до ДТП успел разыграть эту машину среди подписчиков.

Как уточнили 3 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 23:10 2 июля у дома 23/20 по Свечному переулку. Столкнулись Renault Logan под управлением 25-летней девушки и Lamborghini, за рулем которого был 23-летний парень. В ДТП никто не пострадал.

В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видеозапись столкновения. На ней видно, что суперкар двигался по Свечному переулку, который является главной дорогой, а «Рено» выезжал со второстепенной и не пропустил его. Удар пришелся в пассажирскую дверь «Ламборгини».

Приметный желтый Lamborghini Huracan с наклейками и молодого человека в футболке с символикой итальянского автопроизводителя интернет-пользователи узнали быстро. Блогер, известный под ником Димас из Батайска, в своем Instagram и YouTube рассказывал, что приобрел эту машину в 2019 году, и регулярно показывал суперкар в своих роликах.

Недавно блогер разыграл этот автомобиль среди своих подписчиков и незадолго до ДТП рассказал в Инстаграм Сторис, что победитель определен, и уже в субботу, 4 июля, в Москве должно было состояться вручение.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (23)

prosto_5e4ce2877d5fb
В общем, ухайдокал чужую Ламборджину. Нехрен было на ней ездить, как на своей.)
Теперь должен будет тому, кто её выиграл, новую купить. А коцаную девушке пусть подарит, так настоящий блохер и поступил бы!
Андрей Ольшанский
Чертила в Ламбе - это Давидыч на минималках. Разве что не сидел пока.)
мухомор
смех смехом, а у женщины в один момент вся жизнь переменилась.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний