Прыгнувшего с Володарского моста в Петербурге 3 июля нашли довольно быстро. Он сам выплыл к берегу Невы.



По данным «Фонтанки», прыгун — петербуржец 33 лет. После экстремального поступка его доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Мотивы будет выяснять полиция после того, как мужчина придёт в себя.



Камеры видеонаблюдения запечатлели момент прыжка. На кадрах видно, как герой истории перелезает через перила и стоит в раздумьях. В это время мимо проходят люди, на мосту активное движение — всё-таки утренний час пик. Кто-то оглядывается, кто-то, возможно, что-то говорит странному человеку, но никто не попытался остановить.

