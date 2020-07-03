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03.07.2020 10:14
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Прыгнувшего с Володарского моста нашли. Камера зафиксировала равнодушие прохожих

Прыгнувшего с Володарского моста в Петербурге 3 июля нашли довольно быстро. Он сам выплыл к берегу Невы.

По данным «Фонтанки», прыгун — петербуржец 33 лет. После экстремального поступка его доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Мотивы будет выяснять полиция после того, как мужчина придёт в себя.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент прыжка. На кадрах видно, как герой истории перелезает через перила и стоит в раздумьях. В это время мимо проходят люди, на мосту активное движение — всё-таки утренний час пик. Кто-то оглядывается, кто-то, возможно, что-то говорит странному человеку, но никто не попытался остановить.

Как стало известно изданию, заметившие его прохожие всё же позвонили в полицию, на пульт дежурного поступило несколько сообщений. Однако наряд не успел предупредить происшествие.

Фонтанка.ру

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Комментарии (2)

_Igor_
"Кто-то оглядывается, кто-то, возможно, что-то говорит странному человеку, но никто не попытался остановить".
А зачем?
mononcle
При этом, кто-то воодушевлённо снимает данное видео
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