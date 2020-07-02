Разброс дат открытия музеев в Петербурге будет большим, а цены неприятно удивят. Так будет недолго, но это не точно. Таковы первые выводы, к которым пришла «Фонтанка» после разговора с городскими музейными руководителями.

«Заходи, не бойся». Руководители музеев о том, кто и когда сможет открыться в условиях коронавируса

Фото: Галина Азулай/Коммерсантъ

Губернатор Петербурга разрешил музеям открываться с 6 июля. Но на практике осуществить это не так просто: рекомендации Роспотребнадзора усложнили процесс подготовки, в некоторых случаях сделав миссию невыполнимой. Кто к какому числу успеет пройти квест — обсуждали 2 июля на онлайн-совещании музейных директоров. Тогда же главы учреждений культуры высказались по другому наболевшему вопросу — ценовой политике: раньше они устанавливали собственные льготы в зависимости от возможностей, а теперь эти возможности резко закончились.



И дело не только в деньгах. При онлайн-продажах у потенциального льготника не проверить документы, а работающая касса с «живым» кассиром в том же Эрмитаже моментально создаст живую же очередь и повлечет нарушение правил Роспотребнадзора. К счастью, отказ от льгот (за исключением федеральных), в том числе и для пенсионеров и студентов (там, где его введут), будет временной мерой на ближайшие месяцы. Её рассматривают как еще одно из ограничений, способных снизить поток: директор Военно-медицинского музея в ходе совещания напомнил коллегам, что коронавирус все еще с нами и опасность не миновала.

Самый большой сюрприз преподнес, конечно, Эрмитаж. Вариантов у него не было: ему открываться сложнее всех, и он под самой большой лупой. Роспотребнадзор порекомендовал организовать в музеях маршрутизацию, исключающую встречные потоки, и раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и помещения. Учитывая планировку музея и его размер, Эрмитаж готов пока работать только частями, а публику пускать лишь на два часа.



Первым днем работы музея станет 15 июля.

«Для посетителей будут доступны только определенные маршруты, сейчас они разрабатываются нашими специалистами, — рассказали в музее. — Эти маршруты помогут нашим посетителям провести отведённое время с максимальной пользой — все они позволяют познакомиться с коллекциями Эрмитажа и его шедеврами, но с разными акцентами».

Музей пустит только по электронным билетам, посетителей примут (как и везде) только в масках и перчатках. Продажи билетов начнутся в ближайшие дни.

«Мы надеемся, что все эти нововведения будут с нами не дольше, чем до декабря, — загадывают в музее. — День святой Екатерины — День Эрмитажа — мы рассчитываем встретить, распрощавшись с временными ограничениями».

Примерно 15 июля откроется и Русский музей — но тоже частично. Тут дату открытия окончательной пока не называют.

«Первыми откроются Михайловский дворец и корпус Бенуа, — рассказала «Фонтанке» заместитель генерального директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова. — Разработан план навигации по экспозиции, исключающий встречные потоки и скопление посетителей в залах. Во входных зонах будет возможность приобрести маски и перчатки, установят санитайзеры и информационные стенды; в местах взаимодействия с посетителями — защитные экраны».



Она уточнила, что посещение будет организовано по сеансам — каждые 20 минут в музей смогут зайти не более 10 человек по билетам, приобретённым онлайн. А для льготных категорий будут определены конкретные сеансы.

Музеям-заповедникам тоже приходится нелегко: не рассчитывали цари при постройке своих загородных резиденций на коронавирус. В ГМЗ «Царское Село» «Фонтанке» сразу сказали, что хотят сперва пережить открытие парков, намеченное на 3 июля, а уж потом говорить о дате открытия музея — она еще не определена. Примерно та же ситуация и в ГМЗ «Гатчина» — директор музея Василий Панкратов только 2 июля приступил к обсуждению этого вопроса со своим коллективом. Не готовы назвать дату открытия и в ГМЗ «Павловск» (хотя их парк уже вовсю работает).

ГМЗ «Петергоф» тоже парки открывает 3 июля, но с музеями более-менее уже определились — не в пользу гостей. Хотя, с учетом эпидемии, это еще как посмотреть.

«Наши петровские дворцы так невелики, что принять посетителей в новых условиях безопасности они не смогут, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе. — В первую очередь 17 июля откроется Большой дворец в Ораниенбауме: все же дом самого богатого человека в России, Александра Даниловича Меншикова, больше всех остальных, и соблюдать социальную дистанцию в нем проще. Билеты во дворец можно будет приобрести онлайн, билеты будут продаваться по сеансам, чтобы соблюсти ограничения по единовременному пребыванию гостей в музее».



Зато полную боевую готовность демонстрирует Музей истории Санкт-Петербурга. Он примет первых посетителей даже раньше, чем 6 июля, — в одном из своих филиалов.

«Мы все время были на стреме происходящих событий, были готовы и выполняли все рекомендации и требования правительства, комитета, закупали материально-технические средства для обеспечения безопасности в этих условиях, — поделился с «Фонтанкой» директор музея Александр Калякин. — Мало того, в эту субботу, исходя из разного трактования между городом и областью, мы уже открываем крепость Орешек для посетителей (как известно, она находится в Ленинградской области)».

Директор музея рассказал, что открытие Орешка было связано с целой организационной цепочкой — ведь, чтобы доставить публику на остров, нужны кораблики. А вот с обслуживанием на острове все более-менее просто: дело происходит на улице, где все продувается и никакая зараза не грозит, а акцент сделают не на живое общение, а на аудиогиды.

С городскими объектами сложнее. Но главное для петербуржцев — 6 июля открывают Петропавловскую крепость (а с ней и весь Заячий остров).



«Мы пойдем по пути открытия в самой Петропавловке неких реперных точек, таких как собор, может быть, тюрьма, непременно панорама над Невой — там нет никакой опасности, всюду продуваемые пространства, и это крайне востребованная экспозиция, — предположил в беседе с нашим корреспондентом Александр Калякин. — Что касается филиалов, там тоже давно закупили маски, дезинфицирующие средства, перчатки. Будем стараться минимизировать человеческие контакты, максимально использовать то, что давно вошло в практику работы, — аудиогиды и всякого рода технические средства. Конечно, на первых порах будем стараться развивать индивидуальное обслуживание. Если появятся группы, что сегодня трудно определить, — это минимизация людей в этих группах до 5 человек».

При этом директор обратил внимание, что сроков открытия непосредственно экспозиций и так называемых «встроенных филиалов» (в жилых зданиях, вроде Музея-квартиры Блока или Музея-квартиры Кирова) пока назвать не может, и предстоят обсуждения с руководителями этих филиалов.



«Будем искать алгоритм, что является адекватным требованиям Роспотребнадзора, — сказал он. — Если это невыполнимые требования — значит, не будем делать этого, мы же не враги себе и людям, которые будут приходить к нам».

А вот открыть Монумент героическим защитникам Ленинграда ничего не мешает, он тоже примет гостей среди первых.

Еще один пионер — Мемориальный музей А.В. Суворова, он тоже откроется 6 июля. Директор Владимир Гронский напомнил «Фонтанке», что понедельник — выходной день для музея, но работу он все равно начнет. Количество экскурсионных сеансов для групп (не более 5 человек) будет увеличено до семи в день. Индивидуальные посетители смогут осмотреть экспозицию в свободном режиме.

В первой же волне, из опрошенных «Фонтанкой», — Центральный выставочный зал «Манеж»: он тоже откроется 6 июля, а 3 июля запустит продажу билетов. Там очень рады, что успевают-таки показать посетителям выставку международного фотоагентства Magnum, которая так долго готовилась и о которой мы уже рассказали. Дата закрытия выставки пока не определена.

Наконец, 6 июля Музей городской скульптуры открывает музейные некрополи: некрополь XVIII века, некрополь мастеров искусств и некрополь «Литераторские мостки». С остальными филиалами обещают прояснить ситуацию позднее.

Также 6 июля, по сведениям пресс-службы Смольного, планирует открыться Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей обороны и блокады Ленинграда и Литературный музей «XX век», а 7 июля — Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Музей-памятник «Исаакиевский собор» в понедельник только приступит к обсуждению, как открывать оба своих здания — Исаакий и Спас на Крови. Даты открытия в разговоре с «Фонтанкой» прикинули в диапазоне с 12 по 16 июля.

Примерно в те же даты откроется и Кунсткамера.

«Мы проверили свою готовность, она почти полная, но для перфектного состояния нам потребуется время до 14-го, — оценил перспективы директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Андрей Головнев. — Билеты будут предпочтительно электронные, но не исключительно: есть категории посетителей, которые получают бесплатные билеты, или школьники, для них будет работать касса. А остальные, как положено, будут приобретать билеты дистанционно, по сеансам».

Следить за периодичностью прохода посетителей будут не строго, но «для ритмики»: музей рассчитан на одновременное присутствие 200–250 человек, примерно столько же, по расчетам, будет проходить в него за час.

«Мы будем не ограничивать посетителей по времени нахождения в музее, а стимулировать их навигацией, чтобы она шла в одном направлении, не было встречных потоков, и чтобы она была регулируема по времени», — обобщил директор.

В Музее истории религии готовы открыться 20 июля.

«Мы будем работать в обычном режиме, с 10.00 до 18.00, все дни, кроме вторника, а во вторник — с 13.00 до 21.00, — рассказала Екатерина Терюкова, заместитель директора по научной работе. — У нас будет впуск по 10 человек каждые 20 минут, мы будем формировать мини-группы для самостоятельного осмотра. И планируем, как нам разрешил Роспотребнадзор, принимать мини-экскурсионные группы по предварительному заказу и в установленное время — когда к нам привыкли ходить посетители. У нас стало хорошей традицией, что по субботам и воскресеньям в 13.00 и в 15.00 уходят тематические экскурсии, главным образом, по временным выставкам. Будут организованы экскурсии по фондам открытого хранения, потому что туда и так ходят только маленькие группы, а тут сам бог велел воспользоваться этим и ходить по пять человек и в «Масонство», и в библиотеку, и в фонд открытого хранения коллекции Японии».

Здесь планируют разводить потоки, отправляя индивидуальных посетителей на постоянную экспозицию, а экскурсии — на временные выставки.

«С 20 июля их будет работать аж три, сейчас мы занимаемся монтажом, — рассказала представитель музея. — Одна из них посвящена такому уникальному виду русского графического искусства, как гравированные антиминсы — это покровы на престол. Это первая выставка подобного материала в России. Еще мы занимаемся монтажом выставки «Живее всех живых», приуроченной к 150-летию со дня рождения Ленина. 22 апреля этот юбилей прошел практически незаметно из-за известных событий, но так как политика Ленина сильно повлияла на отношения церкви и власти в нашей стране, мы не могли обойти стороной этот юбилей. И сейчас в монтаже выставка, которая покажет работы современных художников-академистов Петербурга. Для нас эта выставка знаменательна тем, что каждый из участников передает часть работ в дар музею».

Музей обещает быть гибким и не заставлять никого ждать там, где без этого можно обойтись. А вот за перчатками на руках у гостей будет следить строго: в залах музея установлены боксы с листами-расширенными пояснениями для экспозиции. И протирать их после каждого гостя нет возможности. Второе ограничение — не будет пока работать детский отдел «Начало начал» — его помещение не соответствует временным требованиям, и в нем много предметов, которые детям обычно дают трогать. Зато ежедневно, кроме среды, будут ходить детские экскурсии в 13.00.

А вот Российский этнографический музей и вовсе, похоже, сумел «сделать из лимона лимонад»: здесь необходимость маршрутизации решили превратить в квест. Задачей нового директора музея Юлии Купиной было убрать флер насильственности ограничений и добавить элемент игры.

«Мы, как и планировали, будем открываться 17 июля, и эта дата не случайна: она малоизвестна в широких кругах, но это День этнографа, — рассказала директор музея «Фонтанке». — Мы могли бы открыться и раньше, но 15 июля и Эрмитаж откроется, и Русский, и мы решили чуть-чуть притормозить».

Музей откроется целиком — все-таки сказалось, что здание строили специально под музей, потоки и так не пересекутся, а если что — помогут медиаторы. На них же будет возложена функция помощи посетителям, ответа на вопросы по самому широкому кругу вопросов — от конкретных предметов в экспозиции до работы музея в целом.

«Мы решили: так как лето обычно этнографы проводят в полях, в экспедициях, то мы приглашаем наших посетителей в «экспедицию» по исторической Евразии, — рассказала Купина. — Мы сделали содержательный маршрут с этнографом, наши медиаторы будут помогать людям. Они будут давать человеческие пояснения, причем не в режиме экскурсионного обслуживания, а именно диалога, это очень важно. Наша навигация также подразумевает включение в саму навигацию содержательных сюжетов. Например, у нас через все экспозиции будет протянут красной нитью сюжет о дистанцировании в разных культурах — чтобы человек ощущал себя в системе координат всего человечества, а не просто сегодняшнего дня».

Совершить путешествие помогут маршрутные листы (их можно будет закачать заранее или получить в бумажном виде на месте) и расширенная навигация. Запуск в музей будет проходить по сеансам, а вот проблему раздельного входа и выхода здесь думают решить двумя способами: либо откроют большие металлические двери, или пустят поток через служебную территорию.

Время «простоя» музей явно даром не терял — здесь фонтанируют идеями: например, по заказу школ проводить онлайн-экскурсии, причем не только для учащихся из Петербурга. А для тех, кто придет увидеть музей воочию, подарком станет новая необычная экскурсия «Главный экспонат».

«Наш главный экспонат — здание музея, — рассказала директор. — Мы поднимемся на чердак, посмотрим инженерную конструкцию, как установлен хрустальный потолок, посмотрим дезинсекционную машину, которая была сделана для обработки коллекции в начале ХХ века. Кроме того, что это эстетически очень интересные вещи и инженерно интересные, они позволяют объяснить, как устроено здание музея».

Директор музея признала, что поступает много запросов на работу в архиве музея — но это станет возможным «гораздо позже».

Также «Фонтанка» связалась с Музеем политической истории России и с Военно-медицинским музеем — там планируют утвердить даты открытия в ближайшие дни.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

