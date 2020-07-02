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02.07.2020 15:18
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«В тот единственный сад». Какие парки открыты, а какие нет — в одной таблице

Самый странный запрет времен самоизоляции — на прогулки в парках — снят. Открылись еще не все зеленые зоны, но в ближайшие дни ситуация выправится.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру«/Архив

Задерживаются те, перед кем были поставлены особые задачи, например музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Роспотребнадзор, в частности, рекомендовал им организовать «продвижение по территории музейных парков, исключающее встречные потоки на одной дорожке/аллее».

Рассказываем, куда можно уже смело идти, а с чем подождать:

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру«/Архив

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Комментарии (2)

муматор
очень странно открыли, так, что половина закрыта. Кстати, почем закрыт парк Политеха????
krasnonosov
"Есть в гpафском паpке чёpный пpуд,
Там лилии цветут,
Там лилии цветут, цветут..." (с) В. Смехов
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