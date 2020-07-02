«В тот единственный сад». Какие парки открыты, а какие нет — в одной таблице
Самый странный запрет времен самоизоляции — на прогулки в парках — снят. Открылись еще не все зеленые зоны, но в ближайшие дни ситуация выправится.
Задерживаются те, перед кем были поставлены особые задачи, например музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Роспотребнадзор, в частности, рекомендовал им организовать «продвижение по территории музейных парков, исключающее встречные потоки на одной дорожке/аллее».
Рассказываем, куда можно уже смело идти, а с чем подождать: