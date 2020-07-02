В КНР приветствовали поправки к Конституции России. В 2018 Китай убрал из своего основного закона ограничения сроков для главы государства

В КНР приветствовали поправки к Конституции России. В 2018 Китай убрал из своего основного закона ограничения сроков для главы государства
МИД КНР сообщил, что уважает выбор россиян, которые проголосовали за изменение основного закона страны.
«Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан России. <...> Будучи дружественным соседом Российской Федерации и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, КНР всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России», — цитирует 2 июля заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь ТАСС.
По оценке китайской стороны, голосование в РФ прошло «слаженно». Дипломат уверен, что поправки стали «одним из важнейших событий в российском политическом календаре».
В 2018 году в КНР изменили собственную Конституцию, убрав из нее норму о том, что председатель не может занимать пост более двух пятилетних сроков. Это позволяет Си Цзиньпину переизбираться в 2023 году. Для внесения поправок всенародное голосование в Китае не проводили, а хватило лишь одобрения депутатов на сессии собрания народных представителей.